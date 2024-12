Mónica Cabrejos y su fuerte advertencia a Pamela López tras incursionar en la música: "Un importante desafío"

Mónica Cabrejos, reconocida comunicadora, ha emitido una fuerte advertencia a Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, tras su anuncio de debutar como animadora de cumbia. La advertencia resalta la importancia de la preparación en el mundo musical, sobre todo por las exigencias del público.

La decisión de Pamela López de incursionar en la música ha generado reacciones, y Cabrejos no ha dudado en expresar su opinión. En un contexto donde la competencia es feroz, la comunicadora enfatiza que el éxito en este ámbito no solo depende del deseo, sino también de la dedicación y el esfuerzo que se invierta en el proceso.

Mónica Cabrejos ha emitido una advertencia tras el reciente debut de Pamela como modelo de videoclips y animadora de eventos, lo que ha suscitado gran interés sobre su trayectoria en el mundo del entretenimiento. La periodista, con una sólida trayectoria en el sector, no escatimó en manifestar su inquietud a través de un contundente mensaje dirigido a la joven.

"Cuidado que va por lana y sale trasquilada. La gente no es tonta, no se deja vender cuentos en el escenario; más bien, muchos son complicados, exigentes y hasta crueles. Lo digo por experiencia, pues tantas veces me he parado a animar grandes eventos, es un importante desafío", comentó la locutoria de radio en declaraciones para Expreso.