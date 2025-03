Mónica Torres y la operación que casi la deja sin caminar: "Amanecí sin un diente y sin sentir las piernas"

La actriz Mónica Torres sorprendió a todos al revelar el duro momento que vivió tras someterse a una cirugía de banda gástrica, un procedimiento que en su momento parecía la mejor opción para mejorar su salud, pero que terminó convirtiéndose en una pesadilla.

En una entrevista para el podcast "Historias que sanan", la recordada actriz de "Al fondo hay sitio" contó sin filtros cómo esta operación le dejó secuelas físicas y emocionales que la marcaron para siempre.

Mónica Torres recordó el impactante momento en que despertó tras la cirugía y se dio cuenta de que algo no estaba bien. Lejos de ser una recuperación normal, vivió una escena digna de una película de terror.

La actriz detalló cómo abrió los ojos tras la operación y se encontró en una situación completamente inesperada. El susto fue aún mayor cuando intentó moverse y no sintió sus piernas.

El proceso de recuperación no fue nada sencillo. Mónica pasó por dolores intensos, miedo y mucha incertidumbre, ya que al principio no entendía qué había sucedido.

"Y no sabía, y no tenía ni siquiera a alguien, ni a mi papá ni a mi mamá cerca, como para que me diga: 'Tranquila'. Estaba sola en UCI... Estaba cegada. Lo único que quería bajar de peso... Cuando veo que dice que quiere eso, espérate, fíjate si está creando una historia clínica contigo" , confesó.

A pesar de la difícil experiencia, la recordada actriz de "Al fondo hay sitio" logró salir adelante y ahora decidió contar su historia para advertir a otras personas sobre los riesgos que pueden traer estas cirugías.

"(Años después) descubrí muchas cosas como el ejercicio y el deporte... Yo siento que me subo y que empiezo a hacer ejercicios y bajo (¿Mantienes tus enfermedades controladas?) Sí... Yo la verdad he llegado a un punto en que las opiniones (de los demás) no me interesan", reflexionó.