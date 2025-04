Mujer se disculpa tras comentarios ofensivos en Cusco: "Voy a seguir mi terapia, quiero reiniciar mi vida"

La piurana Fiorella Elisa Ras Viani, quien enfrenta consecuencias legales por haber escupido e insultado a un vigilante en Cusco el pasado 21 de abril, finalmente se pronunció para dar sus descargos. La joven también aprovechó para ofrecer disculpas públicas por su comportamiento, calificado como racista y duramente cuestionado en redes sociales.

En la reciente emisión del programa "Amor y Fuego" se difundieron extractos de las declaraciones de Fiorella Ras, tras el incidente ocurrido en Cusco. La joven indicó que no podía brindar detalles del caso debido a que se encuentra en proceso legal.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue su declaración respecto a que dicha reacción habría sido provocada por causas que aún se desconocen, pero que está analizando junto a sus abogados. Además, Fiorella, sostuvo que hubo aspectos del incidente que no fueron mostrados en el video difundido.

"Por loca no voy a actuar así. Hay causas, que eso quede clarísimo, pero no lo puedo hablar. Esto lo estoy tratando con mi abogado. No ha salido lo que ha pasado realmente en Cuzco, por eso no puedo hablar ahorita porque todo juega en mi contra(.... )Voy a remediarlo, voy a seguir mi terapia, no me excuso pero si quiero realmente cambiar", mencionó.