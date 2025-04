"My friend Porky": Hugo García saludó a Rafael López Aliaga en boda de Ale y Said y se vuelve viral (VIDEO)

Hugo García, quien fue testigo en la boda civil de Alejandra Baigorria y Said Palao, no se aguantó y repitió el apodo con el que varios creadores de contenido como Speed ya han llamado al alcalde Rafael López Aliaga. El video se volvió viral en redes sociales.

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao fue todo un acontecimiento para la farándula peruana. Sin embargo, uno de los momentos más comentados no fue ni el vestido, ni la decoración, ni el beso... sino el saludo que hizo Hugo García al alcalde Rafael López Aliaga durante la ceremonia civil.

Como se sabe, la boda civil se realizó en el Palacio Municipal de Lima y fue oficiada por el propio alcalde. Hugo, que fue uno de los testigos del matrimonio, aprovechó la ocasión para saludarlo de una manera muy peculiar.

Pero eso no fue todo. Luego del abrazo, Hugo rodeó con un brazo a Rafael López Aliaga y dijo la frase viral señalándolo con una gran sonrisa.

"This is my friend Porky", comentó así como dijo Speed. La escena causó sorpresa entre los presentes y no tardó en viralizarse en redes sociales. "Tenía que hacerlo", puso Hugo García en la descripción del video.