Natalia Salas se confiesa sobre su proceso de cáncer: "No tenía tiempo de estar mal"

La reconocida actriz Natalia Salas se confesó en una entrevista exclusiva para el programa de Podcast 'Café con la Chévez' donde relató el duro proceso que tuvo que batallar para superar el cáncer de mama que le diagnosticaron.

La madre de familia aseguró que a pesar de haberse sentido débil en este proceso, no podía darse el lujo de verse enferma pues tenía un hijo a quien le tenía que mostrar su mejor rostro.

Hace ya poco más de un año Natalia Salas contó mediante sus redes sociales que había sido diagnosticada con cáncer, sus miles de seguidores lamentaron esta noticia y no dudaron en brindarle todo su respaldo en esos momentos difíciles.

Cabe resaltar que su esposo Sergio Coloma y su hijo Leandro fueron su fuerza para derrotar esta enfermedad que quiso arrebatarle lo más bonito de este mundo, 'la vida'.

Es así que la actriz fue cuestionada por la entrevistadora si las continuas sesiones de quimioterapias fueron difíciles, sin embargo, Natalia sorprendió al revelar una experiencia que vivió en aquel entonces y por el que fue felicitada por su doctor de cabecera.

"Mi oncólogo me felicitó y me dijo eres una gran paciente y te veo súper bien, porque yo estaba con 24 kilos de peso de más y sin pelo e iba 'ay doctor que no se qué' y me dijo ¿Te estás poniendo el tratamiento' y yo... pero que cree que me he arrancado los pelos con pinza", dijo entre risas Salas.