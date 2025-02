Natalia Segura sufrió incidente en el ascensor y se preocupa por su embarazo: "Me fui de frente"

Natalia Segura vivió un gran susto tras sufrir una aparatosa caída cuando regresaba a casa con su esposo, Ignacio Baladán. La influencer decidió no contar lo sucedido de inmediato para evitar alarmar a su familia y a la de su esposo, pero días después compartió detalles del incidente con sus seguidores.

Según relató, el incidente ocurrió alrededor de las 10 de la noche. Al salir del ascensor, su pantalón se enredó, lo que le hizo perder el equilibrio y caer de frente. De inmediato sintió un dolor intenso en la parte izquierda de su abdomen y en la costilla, lo que la preocupó enormemente debido a su embarazo.

Según contó, lo primero que pensó en ese momento fue en su bebé, por lo que reaccionó rápidamente y logró girarse en el aire. Esto evitó que el impacto fuera directamente en su vientre. A pesar del fuerte golpe, agradeció que el incidente no tuviera consecuencias graves y que su bebé estuviera fuera de peligro.

"Toda la parte izquierda de mi panza me duele horrible, la costilla me duele horrible, porque yo alcancé a girarme en el aire, lo primero que pensé es no caerme encima de la barriga, pudo haber sido trágico pero no lo fue gracias a Dios", dijo en sus stories de Instagram.