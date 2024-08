Nicola Porcella revela sus duros inicios antes de entrar a 'La Casa de los Famosos': "No tenía chamba"

Durante el programa 'Yo la hice' conducido por Mathías Brivio por la plataforma de YouTube, Nicola Porcella se animó a revelar por todo lo que pasó durante sus inicios en tierras mexicanas y antes de su ingreso al popular reality de convivencia 'La Casa de los Famosos', lo cual lo llevó al éxito.

Y es que el exchico reality confesó que en un inicio tuvo que vender pollos para poder sostenerse y poco a poco enviar dinero a Lima, ya que estaba sin trabajo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En el más reciente programa de Mathías Brivio, transmitido por YouTube, Nicola Porcella fue el invitado y se atrevió a confesar los duros inicios que atravesó al llegar a México, pues tenía que sostenerse y enviar dinero a sus familiares en Lima. Ante ello, el exchico reality se las ingenió para poder mantenerse antes de su ingreso a La Casa de los Famosos.

"Aquí piqué mucha piedra, dormí en un departamento con cuatro personas que me apoyaron mucho, también en un colchón que me dieron algunos amigos. Fueron tres años los que la luché, llegué en el 2020 y vine porque allá (en el Perú) ya no tenía chamba, por mi culpa, por los errores que cometí", declaró Porcella en la primera parte de la entrevista que le hizo Brivio en su casa.

Tras dar su testimonio sobre sus inicios en México, Nicola Porcella también contó su experiencia durante su participación en el reality de convivencia 'La Casa de los Famosos'. Y es que, para sorpresa de muchos, el capitán histórico reveló que estuvo deprimido durante los primeros días de la competencia.

"Los primeros días estuve deprimido, no hablaba con nadie, es que muchos no me conocían y fue en ese momento donde hice una 'mancuerna' con Wendy, quien es mi hermana que me ha dado la vida", detalló Nicola Porcella.