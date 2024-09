¿No tiene hinchas? Brunella Horna 'parcha' a Giselo por hacerle broma al club César Vallejo

Paolo Guerrero fue presentado oficialmente en Alianza Lima, y durante el programa América Hoy, Edson Dávila lanzó un comentario en broma al decir que el Depredador finalmente estaba en un club con verdaderos aficionados, al mencionar que más de 30 mil personas asistieron al Estadio de Matute, en comparación con la UCV.

Ante ello, Brunella Horna no se quedó de brazos cruzados y decidió cuadrar al popular Giselo tras sus declaraciones. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Este último domingo, Paolo Guerrero fue presentado por Alianza Lima como su nuevo refuerzo para lo que restar del torneo clausura 2024. Además, más de 30 mil hinchas estuvieron en el estadio Matute celebrando el ingreso del 'Depredador'.

Esta noticia no pasó desapercibida por los medios de comunicación, pues el programa 'América Hoy' habló sobre el ingreso de Paolo Guerrero a Alianza Lima. Ante ello, Edson Dávila se animó a lanzar una broma sobre este hecho, lo cual ocasionó la inmediata respuesta de Brunella Horna, quien es esposa del presidente del club César Vallejo.

"¿Qué has dicho? (Giselo: que ahora está en un equipo con fans) pero si tú no tienes fans, la gente no sabe ni tu nombre cuando viene", le dijo Brunella Horna a Giselo luego de que le lanzara su picante comentario.