¡Nuevo inicio! Génesis Tapia busca mudarse de 'depa' tras la infidelidad de su esposo Kike Márquez

La abogada Génesis Tapia reveló que no llorará más por la infidelidad de su esposo Kike Márquez, quien recientemente fue ampayado entrando a un hotel junto a otra joven. En ese sentido, la exchica reality reveló que empezará desde cero junto a sus hijos, pues busca mudarse de su departamento.

Cabe resaltar que luego de las imágenes presentadas por Magaly Medina, Génesis Tapia anunció el fin de su relación con el empresario Márquez. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Génesis Tapia pasó la página tras infidelidad de su esposo

La exchica reality reveló cómo está afrontando su actual situación luego de la infidelidad de su esposo Kike Márquez. En ese sentido, la abogada sostuvo que no llorará más por las acciones que tomó su expareja y está decidida a salir adelante junto a sus hijos.

"Aquí ya no hay lágrimas, no les voy a negar que es un proceso, a veces me pongo pensativa y con cosas, pero lágrimas ya no hay, no hay tiempo, ya empiezo la titulación la próxima semana, igual que mi maestría. Sigo con el quechua nivel avanzado, no hay tiempo para llorar. Es momento de sanar, de seguir creciendo y entender que mi familia de seis, mis hijos y yo, siempre podemos ver el sol brillar", contó en sus redes sociales.

"Muchos me preguntan 'por qué te mudas, por qué no se va él'. El departamento que tengo en San Miguel es un bien propio, no es un bien de sociedad de gananciales, entonces la decisión la tomé yo por un tema de cambiar de aires porque aquí fue el problema. La idea es comenzar de cero y sin recuerdos que no me suman", agregó dejando en claro sus planes para mudarse.

La confesión de Kike Márquez

El empresario Kike Márquez estuvo en el programa 'América Hoy' y trató de aclarar las dudas de las conductoras. Como muestra de su arrepentimiento, sorprendió al admitir que no estaba manejando bien su matrimonio y confesó haberle sido infiel a su esposa. Explicó que solía enviar mensajes a varias mujeres, hasta que finalmente una de ellas le respondió.

"Hace mucho tiempo vengo manejando mal mi matrimonio y es verdad que he estado escribiendo a muchas chicas buscando esto que tarde o temprano iba a pasar", comentó al respecto.