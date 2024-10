¿Nuevo jale? Karina Borrero fue presentada como 'conductora' de América Hoy': "Aquí sí te van a ver"

La periodista Karina Borrero sorprendió a todos al ser presentada como conductora del programa 'América Hoy' este lunes 7 de octubre. Durante la emisión del magazine matutino, Edson Dávila aprovechó para hacerle una broma y lanzar una indirecta sobre su experiencia en 'Arriba mi gente'.

Recordemos que Karina Borrero fue conductora del programa magazine de Latina. Sin embargo, hace unos meses anunció su salida de la casa televisiva de San Felipe. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La comunicadora Karina Borrero fue presentada como conductora de América Hoy este 7 de octubre. La periodista se despidió en marzo de su rol en Arriba mi gente de Latina, un programa que competía con el magazine del canal 4. Ante ello, causó varias reacciones por parte de los presentadores del programa magazine de América Televisión.

La excompañera de Maju Mantilla expresó su alegría por unirse al programa de televisión, pero también notó que Edson Dávila se mostró muy nervioso al verla en los camerinos. ¿Será el reemplazo del popular Giselo?

Después de las declaraciones de la periodista, Giselo afirmó que estaba muy contento por su llegada y lanzó una indirecta al programa de Latina, 'Arriba mi Gente'.

Además, Giselo admitió que, al principio, sentía miedo por la llegada de Karina Borrero, ya que cree que en 2025 la conducción de América Hoy estará a cargo únicamente de mujeres.

En una entrevista con Ricardo Rondón, Karina Borrero explicó que su salida del programa 'Arriba mi gente' fue una decisión voluntaria y acordada. Además, en aquella ocasión mencionó que tiene un proyecto en mente.

"Me costó mucho irme del programa, pero era un momento en el que me tenía que ir porque yo estoy trabajando en un proyecto que cada vez se alarga más. Esto es algo que estoy haciendo con mis propios medios y además coincidió que yo me fui de Arriba mi Gente y a las dos semanas me llamaron a El Gran Chef", comenzó señalando.