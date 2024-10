¿Sigue la bronca? Rosángela Espinoza se 'disculpa' con Melissa Loza tras criticarla por su edad

La controversia sobre la edad de las participantes de 'Esto Es Guerra' continúa, y en esta ocasión, la influencer Rosángela Espinoza decidió 'poner paños fríos' a la situación con la chica reality Melissa Loza. A pesar de intentar disculparse frente a las cámaras, no pudo evitar criticar su apariencia.

Ante ello, Melissa Loza no se quedó callada y decidió responderle a Rosángela Espinoza, quien también ha recibido críticas por burlarse de la edad de su compañera de reality. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El conflicto en "Esto Es Guerra" ha llegado más allá de la competencia, ya que los comentarios se centran en la edad y la apariencia física de las participantes. En este contexto, Rosángela Espinoza sorprendió al adoptar posturas contradictorias en un mismo día.

Sin embargo, pese a que intentó disculparse, la influencer no pudo evitar seguir lanzando críticas entorno a la edad de Melissa Loza, quien no se quedó callada y decidió responderle a la chica reality.

"Yo he ningún momento he puesto un adjetivo o estoy insultando. Yo me acerqué para decir que gracias a ti, subí de nivel. Con respecto a la edad, yo normal y feliz porque sé que es un número. (...) Si te hice sentir mal, de verdad te pido disculpas. Te pido disculpas por pedir que te pongan 'la gallina turuleca'", comentó Rosángela Espinoza fiel a su estilo.

"Tal vez es por un tema que se le notan sus arruguitas y no se cuida, no se ven menos de su edad. (...) Yo no tengo por qué ocultar mi edad, estoy regia. Yo no tengo arrugas ni nada", finalizó la influencer. Tras ello, la producción del programa decidió cortar la discusión.