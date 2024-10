¿Nuevo tema? Amy Gutiérrez lanza curioso video en redes: "Me van a ver como nunca antes"

Amy Gutiérrez es una joven cantante de la salsa peruana, que con su voz ha encantado al público y cantando canciones en baladas. Por medio de sus redes, publicó un curioso video donde comenta que estaría preparando una sorpresa para sus seguidores y dejó una pista.

La cantante Amy Gutiérrez es una joven que cuenta con una voz muy privilegiada que con sus canciones llega al corazón de miles de seguidores. Aunque es una artista del género de la salsa, también ha interpretado temas en baladas y siendo todo un éxito.

Por medio de sus redes sociales, la artista peruana compartió un video donde aparece cantando el tema "Perdón, perdón" del famoso grupo femenino Ha Ash. Como se conoce, esta agrupación del género de la balada llegará al Perú el próximo año para un concierto para interpretar sus mejores éxitos.

"Chicos estoy en el estudio, adentro están ensayando, pero no les voy a decir quiénes están ahí. Solamente les puedo decir que por primera vez me van a ver como nunca antes me habían visto, ya les voy contando", expresó la cantante en el video.