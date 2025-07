¿Oficializó a Austin Palao? Vania Bludau habla sobre su estado sentimental: "No quiero sufrir"

Vania Bludau se encuentra en el ojo de la tormenta desde hace varias semanas, debido a que fue vinculada sentimentalmente con Austin Palao e incluso fue acusada de ser la tercera en discordia en la relación de Mario Irivarren y Onelia Molina. Sin embargo, la modelo ha hecho una aclaración respecto a su situación sentimental actual.

¿Vania confirmó que tiene novio?

La modelo, que durante mucho tiempo vivió en Miami, está de regreso en el Perú para cumplir diversos compromisos de trabajo, y las redes sociales no desaprovecharon la oportunidad de hacer especulaciones sobre su vida sentimental.

La tarde de ayer, Vania publicó una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para que sus seguidores pudieran absolver sus dudas respecto a ello, y una consulta llamó poderosamente la atención: "¿Tienes enamorado?", le preguntaron.

"No, no estoy poniendo mi energía en ese tema. Sí estoy conociendo nuevas personas, pero no sé, dejaré que todo fluya. Es difícil bajar la guardia después de tanto. Ya no quiero sufrir", respondió.

Recordemos que en las últimas semanas, Vania ha sido vinculada sentimentalmente a Austin Palao, ya que supuestamente fueron captados besándose en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao. Sin embargo, ambos negaron que eso haya ocurrido, y Vania casi descartó la posibilidad de estar interesada en formar una nueva relación.

Vania Bludau habla sobre su situación sentimental

Vania Bludau lanza indirecta ¿para Onelia?

Vania abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram y varios de sus seguidores le enviaron consultas, pero una de ellas destacó por sobre todas, ya que planteaba una situación muy similar a la que acaba de vivir Onelia tras separarse de Mario Irivarren por una evidente falta de respeto.

"¿Qué le dirías a una persona a la que le terminaron, pero aún dice que te ama y esa persona que te ama sale con alguien?", le consultaron a Vania.

La influencer hizo una profunda reflexión al respecto y llegó a la conclusión de que una persona no puede vivir de una ilusión, sino de hechos concretos. Además, dejó claro que la pareja de una persona debe tener sus sentimientos claros para que la relación pueda funcionar. Finalmente, recomendó no insistir con personas que no están disponibles emocionalmente.

"Si te confunde, no te ama. A veces nos aferramos a la idea de lo que podría ser, sin ver lo que realmente es. Y la verdad es simple: cuando alguien no sabe lo que quiere, lo único que hace es lastimar. Ahí no es. No insistas donde no hay claridad", respondió.

Aunque los rumores siguen circulando, Vania Bludau dejó claro que no tiene pareja y prefiere centrarse en sus proyectos personales. La modelo pidió respeto a su vida privada y aseguró que, por ahora, no está interesada en iniciar una nueva relación sentimental.