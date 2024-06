Olenka Mejía celebra archivamiento definitivo de denuncia por "fingimiento de embarazo" de Jefferson Farfán

Jefferson Farfán ha perdido la denuncia que le interpuso a Olenka Mejía por un presunto "fingimiento de embarazo". La modelo celebró que la demanda interpuesta por el 10 de la calle haya sido archivada definitivamente y anunció que iniciará una contrademanda contra el ex futbolista.

Por medio de sus redes sociales, Olenka confirmó que su abogado le llamó para informarle que la Fiscalía Superior había dispuesto archivar definitivamente la denuncia que Jefferson interpuso en su contra hace varios años.

Enseguida, informo que no fue una, sino varias las denuncias que el exfutbolista emprendió contra ella, pero ninguna lo logró prosperar.

"He ganado en todas las instancias, en todas las denuncias, esto debido a que mis declaraciones brindadas, tanto las autoridades como los medios de comunicación han sido en honor a la verdad y no basadas en hechos falsos" , escribió.

Olenka Mejía gana demanda contra Jefferson Farfán

Por otro lado, se refirió a la apelación de la defensa legal de Jefferson cuando la justicia falló a su favor en primera instancia, asegurando que el caso se volvió a revisar, pero ella logró salir salir victoriosa ya que presentó "todas las pruebas y más sobre la verdad de los hechos declarados".

En la parte final de su comunicado agradeció a todas las personas que la acompañaron en el proceso legal, el cual calificó como agotador, además, anunció que demandará a Jefferson Farfán.

"Todo este tiempo he soportado la presión y la angustia al encontrarme involucrada en procesos legales en calidad de investigada y ahora es el momento de tomar acciones legales respectivas contra Jefferson Farfán y todos los que resultan responsables", concluyó.

Olenka no es la única persona a la que Jefferson demandó, ya que Melissa Klug también enfrenta varias denuncias de la 'Foquita'. Es así que, la empresaria manifestó estar cansada del tema y no entiende porque el exfutbolista le hace tantas demandas.

Cómo se recuerda, la madre de Jeremy y Adriano Farfán perdió una demanda contra 'Foquita' hace unos días y está obligada a pagar $300,000. No obstante, Melissa Klug dijo que piensa apelar la sentencia para que pase a segunda instancia.

"Tenemos 9 años aí, yo creo que él tiene problemas conmigo siempre. Trato de llevar la fiesta en paz por mis hijos, pero si él me van a demandar, me tengo que defender, no sé qué tiene en su cabeza y en su corazón. Yo creo que él tiene problemas conmigo", sentenció.