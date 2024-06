¡Quiere paz! Cuto Guadalupe confronta a Melissa Klug y le pide olvidar problemas con Jefferson Farfán

Luego de estar en el podcast de Yahaira Plasencia, el Cuto Guadalupe reaparece frente a las cámaras, pero esta vez en el set de América Hoy en donde también estaba presente Melissa Klug. En ese sentido, el exfutbolista dio su opinión de lo que cree acerca del polémico enfrentamiento legal entre Jefferson Farfán y la Blanca de Chucuito.

Ante ello, el Cuto Guadalupe pidió que ambos olviden sus problemas por el bien de sus sobrinos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Cuto Guadalupe le pide a Melissa Klug olvidar los problemas con Farfán

En medio de una conversación en América Hoy entre Melissa Klug y el Cuto Guadalupe, las conductoras del programa empezaron a realizar consultas a ambos sobre temas relacionados a Jefferson Farfán. Recordemos que la Foquita le ganó el juicio a la Blanca de Chucuito en primera instancia y ella deberá pagarle una penalidad de 300 mil dólares.

Por tal motivo, el Cuto Guadalupe fue consultado sobre una posible tregua entre la pareja y no dudó en pedirle a Melissa Klug que cediera para arreglar este problema con Jefferson Farfán. Incluso, respaldó a su sobrina dejando entrever que él podría acceder a una conciliación con ella.

"Siempre voy a querer lo mejor, tanto para Melissa como para mi sobrino. Están mis sobrinos de por medio, entonces siempre uno va a tratar y ustedes me conocen, que las cosas se solucionen en algún momento. Yo creo que eso se va a dar en algún momento porque Jefferson, mi sobrino, tiene un gran corazón", expresó delante de la novia de Jesús Barco.

Sin embargo, negó que él esté haciendo el papel de mediador y que haya conversado con su pariente al respecto. "No, él está enfocado en sus cosas. Estos son temas muy personales y yo prefiero que en algún momento se pueda solucionar. Son temas muy complicados, yo me voy más que todo por las criaturas, yo tengo cinco hijos y sé que eso no es bueno".

¿Melissa Klug accedió a una conciliación con la Foquita?

Después de escuchar lo que dijo Cuto Guadalupe, Melissa Klug simplemente lo miró con una sonrisa leve. Pero cuando le preguntaron si una amistad futura con el padre de sus hijos sería factible, la influencer afirmó que todo está siendo manejado mediante procedimientos legales.

"Esto ya está en el Palacio de Justicia, lo están viendo los jueces y estamos esperando. Los abogados son los que se van a encargar de hacer las cosas (...) Es que de repente están festejando antes de tiempo, pero esta es la primera instancia." sentenció Melissa Klug.