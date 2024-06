Daniela Darcourt se pronuncia tras críticas de Sergio George y presume concierto lleno: "Lento, pero seguro"

Daniela Darcourt se ha vuelto tendencia en las últimas horas debido a los polémicos comentarios de Sergio George durante el más reciente episodio del podcast de Yahaira Plasencia. El productor musical dejó entrever que la cantante de salsa habría pagado para aumentar sus reproducciones en YouTube.

Ante ello, la salsera peruana utilizó sus redes sociales para lanzar un contundente y sólido mensaje agradeciendo a sus seguidores. ¿Le respondió a Sergio George? Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Daniela Darcourt le respondió a Sergio George?

La salsera Daniela Darcourt se ha caracterizado por estar alejada de las polémicas nacionales y esta ocasión no es la excepción. Ante los polémicos comentarios de Sergio George, quien dejó entrever que la artista habría pagado para aumentar sus reproducciones en YouTube, la salsera se mantuvo al margen y utilizó sus redes sociales para agradecer el apoyo de su público en su último concierto.

A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió videos sobre su reciente presentación en Chile, el cual fue un rotundo éxito. Y es que las imágenes muestran a un público coreando enérgicamente las canciones de Daniela Darcourt. Incluso, mostró que su próxima concierto en Argentina hizo 'sold out'.

"Ver a mi gente, disfrutar junto a mí, no tiene precio... De corazón, gracias a cada uno de mis peruanos en el mundo por ayudarme a seguir creciendo", escribió Daniela en sus redes sociales. Además, anunció que su próximo show en Argentina, programado para el 27 de junio, ha logrado un sold out total, evidenciando la fuerte conexión que mantiene con su público internacional.

¿Cuáles fueron las críticas de Sergio George?

Durante el más reciente episodio del podcast de Yahaira Plasencia, el productor musical Sergio George reveló los motivos por los cuales decidió no trabajar con Daniela Darcourt. Para sorpresa de muchos usuarios en redes sociales, el productor detalló que mostró interés en la salsera debido a los altos número que tenía en YouTube. No obstante, cambió de parecer al descubrir que Darcourt no quería incursionar en la salsa urbana.

Por otro lado, dejó entrever que los números que tenía Daniela Darcourt en YouTube era comprados. "Intenté primero (trabajar) con Daniela porque tenía grandes números en YouTube, y ahora no sé si son números comprados o no porque uno se entera de muchas cosas", afirmó. Luego, al darse cuenta de lo que había deslizado intentó salvar la situación diciendo: "Quizás (los números) eran comprados... no por ella, pero tenía grandes números", sostuvo Sergio George.