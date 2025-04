Padre de Darinka Ramírez desmiente a Jefferson Farfán: "Que me diga en mi cara que lo que me dijo no es verdad"

Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, reapareció en el set de 'Magaly TV: La Firme' para responder las recientes declaraciones del exfutbolista, quien negó haber tenido una relación formal con ella. Esta vez, no llegó sola; estuvo acompañada de su padre, Manuel Ramírez, quien sorprendió al público al lanzarle duras palabras a "La Foquita".

Durante la entrevista, el padre de Darinka aseguró que Jefferson Farfán fue quien se acercó voluntariamente a su familia para sacar a su hija y a su nieta de la casa en la que vivían. Según relató, el exfutbolista presentó esta decisión como un acto de buena voluntad, supuestamente por el bienestar de la bebé.

Sin embargo, el tono se endureció cuando se le preguntó si en algún momento Jefferson negó tener un vínculo sentimental con Darinka. El padre no dudó en desafiarlo públicamente:

"Lo que el señor manifiesta es mentira. Yo le pediría que me mire a los ojos y me diga en mi cara que lo que me dijo no era verdad. Esta situación nos incomoda porque este tipo se vende con otra cara. Ahora me doy cuenta que la careta se le ha caído", sentenció.