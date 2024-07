Pamela Franco y su peculiar mensaje tras ser vinculada con Christian Cueva: "Hay mucho tiburón"

Pamela Franco se encuentra en boca de todos después de haber celebrado sus 36 años y el auto de Christian Cueva se haga presente en la fiesta. Ahora, la cantante de cumbia ha enviado un particular mensaje mediante sus redes sociales.

La amiga de Yolanda Medina es muy activa en TikTok y publica varios videos al día; y fue justamente en esta red social donde hace unas horas compartió un video donde la letra resalta por el mensaje que lleva detrás.

"Que la vieron con fulano besándome, papi deja la bulla, ya otro tiene la suya. Se cansó de ser sana, llega borrachita en la mañana. No le importa si nadie la ama. Hay mucho tiburón, pero en ese mar ella no nada, ya no quiere una vida salada", se escucha mientras Pamela baila de forma sexy.

Aunque la cantante tiene los comentarios desactivado, la letra habla sobre una mujer empoderada que le gusta pasarla bien y salir de fiesta, además, deja entrever que tendría varios pretendientes en su vida pero no quiere formalizar con nadie.

En otro video también aparece bailando una conocida canción de Daddy Yankee que nuevamente hace mención a que le gusta salir de fiesta, tal como lo hizo en su último cumpleaños.

La producción de 'América Hoy' logró comunicarse con Pamela Franco mediante WhatsApp para hacerle las consultas respectivas sobre la celebración de su cumpleaños y todos los rumores que giran en torno a ello.

Pamela dijo, al respecto, que trabaja mucho para darse los los gustos que quiere y por ello celebró su cumpleaños por todo lo alto.

"Amiga, esto es sencillo, celebré mi cumpleaños como quería porque pude darme ese engreimiento porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada", expresó.

Sobre los comentarios de Janet Barboza, quien indicó que Pamela Franco habría recibido flores azules y una botella de vino por parte de Cueva; la cantante dejó claro que no necesita que nadie le haga regalos y está enfocada en seguir trabajando porque sabe lo que vale.

"De otras personas yo no tengo que decir nada por qué ese no es mi tema, yo seguiré trabajando, he hecho eso siempre porque a mí no me regala nada, nadie por más que muchas personas digan lo contrario, sé lo que soy y nadie me hará dudar de eso", sentenció.