Pamela López enfrenta acusaciones del hermano de Christian Cueva y aclara: "Ni pertenece a mi vida"

Un nuevo capítulo de la tensa relación entre Pamela López y su excuñado Marcial Cueva. La aún esposa de Christian Cueva rompió su silencio y respondió a las acusaciones que Marcial hizo en sus redes sociales, donde la calificó de "despechada" y la acusó de no permitir que él vea a sus sobrinos. Pamela no se quedó callada y aclaró con firmeza su postura en una reciente entrevista.

Pamela López desmiente las acusaciones del hermano de Cueva

El conflicto comenzó cuando Marcial Cueva, hermano de Christian Cueva, arremetió contra Pamela López a través de sus historias de Instagram. En ellas, la acusó de exponer a sus hijos en la televisión y de no permitir que él los viera. Pamela, al enterarse de estos comentarios, decidió responder al programa "Todo se Filtra".

Ante la pregunta de si conocía las acusaciones, Pamela fue clara: "La persona que me indicas no pertenece a mi vida, no lleva mi sangre y jamás ha visitado a mis hijos cuando pudo".

Con esas palabras, dejó en claro que no tiene ningún vínculo con Marcial y no lo considera parte de su familia. Además, Pamela López se mostró sorprendida por las acusaciones de su excuñado y dejó claro que no tiene por qué hablar sobre su familia.

"Prefiero no hablar de personas que no pertenecen a mi vida, ni la de mis hijos... Ya hace años, mis hijos no lo ven ni pertenece a mi vida", comentó Pamela.

Pamela López se enfoca en su familia. A pesar de los ataques de Marcial, Pamela López continúa centrada en lo que más le importa: su familia y sus hijos. Aseguró que no dejará que las críticas o las disputas familiares la distraigan de su propósito.

"Saquen conclusiones", afirmó luego de que le preguntasen por las acusaciones de excuñado ahora que está queriendo entrar al mundo del espectáculo, sin entrar en más detalles sobre el tema.

Marcial Cueva y sus fuertes críticas a Pamela López

Marcial no se quedó callado y, a través de sus redes sociales, atacó a Pamela. La acusó de no pensar en la salud emocional de sus hijos al exponerlos en programas de televisión.

"Te gusta hacer de tu vida un circo. No te importa en lo más mínimo la salud mental de los bebés", expresó Marcial, criticando a Pamela por buscar protagonismo. Además, mencionó que ella nunca contribuyó económicamente a la casa en la que vivió con Christian Cueva y que todo el sustento vino de su hermano. "Todo el sustento fue de mi hermano, incluso con tu propia hija", sentenció.

La situación sigue siendo tensa. Marcial Cueva mostró fotos de Christian Cueva con sus hijos y alegando que su hermano tenía que hacer malabares para verlos debido a la actitud de Pamela.

Este enfrentamiento entre Pamela López y el hermano de Christian Cueva sigue generando controversia, pero la influencer ha dejado claro que no permitirá que este conflicto afecte su paz y bienestar.