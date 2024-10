Pamela López habla sobre su vínculo con Luis Fernando Rodríguez: "Somos libres"

Pamela López ha sido el centro de atención en los últimos días, especialmente por los rumores que la vinculan con el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como "El Diablo". En una reciente entrevista con "América Hoy", la expareja del futbolista Christian Cueva decidió hablar claro y desmentir cualquier posible romance entre ellos, aunque algunas declaraciones causaron sorpresa.

Pamela López aclara su relación con Luis Fernando

Pamela López se ha pronunciado nuevamente sobre su vínculo con el empresario Luis Fernando Rodríguez, cuyo apodo es "El Diablo". En una conversación con "América Hoy", la aún esposa del futbolista Christian Cueva dejó claro que no hay un romance entre ellos, aunque ambos están solteros.

"No no, no hay una relación para nada. Nos estamos conociendo, es mi amigo, lo dije en su momento y lo seguiré diciendo, somos libres y es mi amigo", aseguró Pamela, dejando en claro que su relación con Luis Fernando no es romántica.

Esta aclaración llega en un momento en el que las especulaciones han crecido, sobre todo porque él es pareja de una amiga cercana de la madre de los hijos de Cueva.

No solo se centró en su vida personal; Pamela también abordó su situación con Christian Cueva. La madre de sus tres hijos reveló que el futbolista no se presentó a las conciliaciones que habían pactado para definir la pensión de alimentos de los menores.

"Christian no ha dado ni un sol para la manutención de los niños. Canceló el seguro universitario de los pequeños y se llevó todo el dinero de las cuentas", denunció con firmeza.

Pamela sobre cuando Cueva le dijo que venda marcianos

Pamela López no se detuvo ahí. Hizo un fuerte llamado a la justicia para que su situación se atienda y se refirió a lo que dijo Cueva, quien la mandó a vender marcianos.

"No tengo nada en contra de vender marcianos, ser influencer o emprender, pero la manera despectiva en que lo dijo... Fueron 13 años juntos. Yo no fui su amante, su novia, su querida, su levante; yo fui su esposa, soy su esposa", subrayó, defendiendo su posición y recordando su papel en la vida de Cueva.

Aunque los rumores y especulaciones la rodean, Pamela se mantiene firme en su postura. Está decidida a enfrentar cualquier adversidad y seguir adelante con su vida. En medio de esta situación, Pamela ha dejado claro que sigue amando a sus hijos y que su prioridad es su bienestar. A pesar de la tormenta mediática, se siente capaz de sobrellevar los problemas que surgen.

En conclusión, la expareja de Christian Cueva se encuentra en un momento de transformación, donde tendrá que sobrellevar su situación al cuidado de sus hijos y los lujos que ya no tiene al ya no ser pareja del futbolista. Además, Pamela López reafirma que solo es amiga de Luis Fernando Rodríguez y que si no fuera así no tiene nada de malo, pues ambos están libres.