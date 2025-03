Pamela López hace más revelaciones sobre los romances de Cueva con Rosángela Espinoza y 'La Chama'

Pamela López reveló dos respuestas que no fueron formuladas en El valor de la verdad. Durante su participación en En la noche habla, conducido por Laura Spoya, Tilsa Lozano y Ric La Torre, dio detalles sobre Alexandra Méndez, "La Chama", y Rosángela Espinoza, ambas vinculadas sentimentalmente a Christian Cueva.

La primera pregunta fue: "¿Aceptó Alexandra Méndez ir a un departamento con Christian Cueva?". Pamela respondió "sí" y el polígrafo confirmó que decía la verdad. Luego, amplió su declaración, explicando que el encuentro ocurrió en una reunión organizada por Cueva en casa de un familiar.

"Según lo que me contó el padre de mis hijos, él organiza una encerrona en Surco en la casa de un tío y ella (La Chama) era invitada. Ella fue a esa reunión, vieron y él estuvo pulseándola" , contó López en el programa.

Además, cuestionó las decisiones de Alexandra Méndez por aceptar encuentros con un hombre casado. También reveló que la modelo accedió a cenar con Cueva en el restaurante Osaka, un dato que hasta ahora no se conocía.

La segunda pregunta inédita fue: "¿Te negó Christian Cueva su romance con Rosángela Espinoza?". Pamela López respondió que sí. Según ella, Cueva desmintió durante años cualquier tipo de relación con la modelo, hasta que recientemente admitió haber salido con ella.

"Me decía: 'Es solamente porque le mandé un saludo y por eso, tú sabes cómo es el morbo allá en Perú, pero yo a ella no la conozco'. Y así fue por muchos años. Recién me confesó que salió a cenar con ella el año pasado", detalló López.