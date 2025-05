Pamela López sobre los rumores de que Christian Cueva jugaría en el extranjero: "Así me adornaron"

Pamela López volvió a ser foco de noticia al pronunciarse sobre los rumores de que Christian Cueva jugaría en el extranjero próximamente. La empresaria resaltó que, en un contexto así, el futbolista le fue infiel y, debido a ello, terminó su matrimonio después de 13 años.

La amiga de Paul Michael inauguró su discoteca 'La Cueva de KittyPam', y un reportero de América Hoy acudió al lugar para comprobar que estaba lleno y, de paso, aprovechar para hacerle unas preguntas a Pamela sobre lo que ha acontecido en la vida de Cuevita en los últimos días.

En un inicio, Pamela López le mandó un mensaje al padre de sus hijos, por medio de unas declaraciones a Pamela Franco, asegurando nuevamente que el futbolista no cumple con la pensión para sus hijos.

Por otro lado, Pamela López fue consultada sobre la noticia de que 'Aladino' estaría próximo a viajar al extranjero para unirse a un club de fútbol en Ecuador. La influencer lanzó un fuerte dardo, recordándole la infidelidad de su expareja.