Pareja de Paul Flores dedica emotivo mensaje tras su muerte: "Te fuiste demasiado pronto"

Un ataque al bus de la orquesta de cumbia Armonía 10 dejó como saldo la trágica muerte del vocalista Paul Flores, conocido como el 'Russo'. La noticia ha conmocionado a sus seguidores y a la industria musical, pero el impacto más fuerte lo ha recibido su pareja, Carolina Jaramillo, quien compartía con él no solo una relación sentimental, sino también su pasión por la música.

A través de su cuenta de Instagram, Carolina Jaramillo manifestó su profundo dolor por la pérdida de su compañero de vida. En una emotiva publicación, dejó ver el impacto que ha causado esta tragedia en su vida y el vacío que deja la partida del cantante piurano.

"Es tan difícil escribirte ahora que ya no estás aquí conmigo. Cada palabra que escribo está impregnada de lágrimas, de un dolor que no puedo explicar. Te fuiste demasiado pronto, y me dejaste con un corazón roto", expresó Jaramillo en su mensaje.