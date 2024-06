Pati Lorena, exproductora del Miss Perú, expone a Jessica Newton frente a Magaly: "No tiene glamour"

Pati Lorena, la exproductora del Miss Perú, se enlazó con Magaly Medina recientemente para brindar detalles de cómo era trabajar con Jessica Newton. En ese sentido, lanzó fuertes críticas contra la actual productora del certamen de belleza. Incluso, la periodista aplaudió las declaraciones de Pati Lorena.

Recordemos que Jessica Newton se encuentra en el ojo de la tormenta luego de haber faltado al Miss Chimbote. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Exproductora del Miss Perú expone a Jessica Newton

Pati Lorena, quien ha sido productora de varios programas en América Televisión y del certamen Miss Perú 2016, participó en el programa de Magaly Medina para exponer la verdadera actitud laboral de Jessica Newton. Detalló los conflictos que surgieron durante la edición de 2016 y las críticas que Newton dirigía hacia los participantes de programas de realidad.

En la última emisión de 'Magaly TV La Firme', Pati Lorena habló sobre su experiencia trabajando con la madre de Cassandra Sánchez durante el Miss Perú 2016, así como sobre su participación en 'Esto es guerra'. Durante la conversación con Magaly Medina, reveló cómo la propietaria de la organización reaccionaba al ver a los participantes de programas de realidad y discutió sobre su aparición en televisión.

"Ella criticó el red carpet, se hizo la loca del por qué había cantado Michelle, criticó horrible a Angie Arizaga, que no había ido vestida bien, criticó a Yaco y Natalie, no sé si la señora está acostumbrada a que le falten el respeto, ella rajó de todo (...)", señaló en un primer momento.

¿Por qué terminó su amistad?

Después, explicó que su relación con Jessica Newton estaba en buenos términos inicialmente, pero todo cambió cuando, en su opinión, a Newton le molestó que no se mencionaran los créditos de la organización en la producción del evento de ese año. "Creo y estoy casi segura que le molestó que yo no pusiera unos créditos... los canjes", agregó la exproductora.

Asimismo, criticó su 'glamour' y siguió lanzando duros comentarios afirmando que no es educada. "Yo no soy la dueña del canal, yo era una empleada que tenía que cumplir con las reglas del canal como cualquier productor, yo creo que su actitud es malagradecida, ella es así. Ella tiene esa manera de caminar por la vida, pregona algo y hace otra cosa, se cree de la realeza (...) vende el glamour que no tiene", añadió Pati Lorena.

Recordemos que Jessica Newton enfrentó duras críticas luego de no asistir al Miss Chimbote. Ante este hecho, la Urraca aprovechó en criticarla en su programa. "El rechazo es de la gente que está cansada de la manera dictatorial como ella maneja el Miss Perú como si fuera su chacra", añadió en su espacio nocturno de ATV.