Patricio confiesa como le contó a su madre la partida de Pedro Suárez-Vértiz

Han pasado 7 largos meses desde que la noticia de la partida de Pedro Suárez- Vértiz enlutó a todo el Perú y es que uno de los rockeros más reconocidos dejó este mundo para seguir brillando desde arriba.

Es así que después de este corto tiempo en el que todavía la familia no logra similar del todo la partida del cantante, el hermano mayor de Pedro, Patricio confesó como fue el momento exacto en donde tuvo que contarle a su madre la partida de su hermano menor.

Patricio Suárez-Vértiz revela detalles de la muerte de Pedro

En el podcast de Ricardo Rondón tuvo como invitado especial a Patricio Suárez-Vértiz quien logró brindar detalles de uno de los momentos más fuertes en su vida tras la partida de su hermano, el recordado Pedrito.

El también cantante recordó aquel día ahora ya con muchas más tranquilidad y narró como fue el momento en el que tuvo que encontrar las palabras adecuadas para ser él quien le de la triste notica a su madre.

Patricio aseguró que no encontraba la manera adecuada de decirle a su madre que Pedro ya había fallecido después de una larga lucha contra una enfermedad que lo alejó definitivamente de los escenarios dejando un legado de fanáticos que hasta el día de hoy cantan y bailan sus éxitos musicales.

"Bravo es tener que darle a una madre la noticia de que su hijo ya no va a verla, eso es lo más fuerte, o sea yo le dije a mi madre como se lo digo en el camino, antes que mi madre prenda la radio", dijo en un primer momento.

Por otro lado, Patricio era consiente de que debía evitar que su madre se entere por cualquier otro medio ya que lo adecuado sería que el mismo sea quien le de la noticia y pueda darle ese consuelo que una madre nunca logrará tener para despedir a un hijo.

"Imagínate enterarte por los medios le pudo haber dado un chucaque a mi madre y yo fui pensando ¿Cómo le digo?. Llego a la casa y ella me dice hijito quieres un cafecito feliz estaba y en un momento dije ¿Qué hago?", agregó.

Sin embargo, pese a que lo pensó durante varios instantes encontrar las palabras perfectas para contarle esto a su madre no lo logró y simplemente dijo lo que consideró correcto a pesar de que no existe palabras para decirle a una madre que ya no volverá a ver a su hijo.

"Pero sabes que Ricardo no hay palabras perfectas para decirle a una persona eso, a una madre y entonces le dije; mamita por si acaso quiero decirle que Pedro ha pasado a ... yo no le dije nada de muerte pero ha pasado a mejor vida", concluyó Patricio.

Cabe resaltar que Pedro falleció al lado de su hijo menor, quien durmió con él y cuando despertó su padre ya había partido, el menor de los Suárez-Vértiz recalcó que Pedro no sufrió y que por el contrario nunca estuvo solo ni en sus últimos momentos.

Su legado musical ha marcado la cultura peruana que jamás permitirá que la voz de Pedro se apague ya que marcó generaciones con temas como 'Un vino una cerveza', 'Lo olvidé', 'No pensé que era amor', entre otros.

Esposa de Pedro publica libro en su honor

La video del querido músico peruano, Cynthia Martínez, quiere honrar la memoria de su esposo en su libro "Esposo Mío", en donde cuenta vivencias del recordado cantautor, así como detalles de su vida en pareja. Ella presentará su libro "Esposo Mío" en la Feria Internacional del Libro de Lima 2024, el 28 de julio a las 7 p.m. en el Auditorio Blanca Varela.

El programa "Magaly TV La Firme" realizó un reportaje por el lanzamiento de la obra, que ya se encuentra disponible, según contó Magaly, en todas las librerías y vía online. Por ello, entrevistaron a Cynthia Martínez, quien mencionó más sobre su creación literaria.

"La letra cursiva es que yo le habló y luego lo relato. Esto es para Pedro (lo cursiva) y esto es para la gente (el texto escrito sin cursiva)", afirmó. Al ser consultado sobre cuántas lágrimas hay en el libro, contestó: "En la parte final, millones".

El 28 de diciembre de 2023, el mundo de la música peruana sufrió una gran pérdida con la muerte de Pedro Suárez-Vértiz. A los 54 años, perdió la vida, tras una larga batalla contra la Parálisis Bulbar, una enfermedad neurodegenerativa que afectó su habla y movimientos.

"Esposo mío ya sé que has contado en tus libros cómo nos conocimos tú y yo. Pero ahora yo quiero contar mi lado de la historia", dice un fragmento del libro. Además, Cynthia reveló: "Obviamente si Pedro estuviese acá le hubiese pedido autorización. Quizá hubiese renegado un poquito porque es súper íntimo, pero yo lo hubiese convencido... Al final, me hubiese apoyado y estaría megaorgulloso", dijo.

Un emotivo tributo. Seis meses después, su esposa, Cynthia Martínez, lanza un libro que promete conmover a todos. "Esposo mío" narra la historia de amor y compañerismo que compartió con el icónico cantante.

Toda la familia de Pedro Suárez-Vértiz, su hermano Patricio, su esposa Cynthia, sus 3 hijos, su madre y todas las personas que lo rodearon durante estos últimos años guardarán el preciado recuerdo de Pedrito en el corazón como una persona noble, sencilla y con mucho amor para dar.