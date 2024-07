Johanna San Miguel pide que su reemplazo sea Gian Piero Díaz: "Ojalá que vuelva"

Hace ya unas semanas la triste noticia del retiro de Johanna San Miguel de 'Esto es Guerra' golpeó emocionalmente a los competidores quienes han creado un vínculo muy fuerte con la conductora.

Sin embargo, Johanna San Miguel ya consideró a una sola persona para que ocupe su puesto y sería nada más y nada menos que Gian Piero Díaz el ex amigo inseparable de Renzo Schuller.

Johanna San Miguel pide a Gian Piero Díaz

La polémica no deja de surgir en el programa reality de "Esto es Guerra" y es que la conductora Johanna San Miguel no solo ya anunció su retiro del programa sino también ha hecho un pedido especial a la producción.

La popular "Chata" sugirió el retorno de Gian Piero Díaz como co conductor del programa ya que no es alguien extraño y ya conoce como se mueve el mundo de los realities.

Cabe resaltar que se especuló un presunto distanciamiento entre Renzo Schuller y Gian Piero Díaz desde que cada uno decidió seguir creciendo laboralmente por separado.

El pedido de Johanna también fue escuchado por Renzo quien con cara de pocos amigos evitó decir alguna palabra, pues conoce el carácter de la conductora.

"¿A quién van a traer? Oye, ¿quién va a ser mi reemplazo? ¿Volverá Gian Piero Díaz? Ojalá que vuelva para que te haga la vida de cuadritos", dijo San Miguel, provocando risas entre los presentes.

Sin embargo, el conductor decidió no aguantar las burlas de la recordada 'Keka' y le dio con palo a pocos días de su salida del programa.

"Trae a quien quiera porque lo que más me llena de felicidad es que tú te vas y eso es lo más bonito de todo". La respuesta de su compañera no se hizo esperar. "Me queda clarísimo, yo no sé quién va a venir, yo quiero ver tu cara cuando entre Gian Piero Díaz. Tu cara y tu quijada cayendo al piso porque vendrá ojitos azules porque tú no conoces a Peter Fajardo", agregó la exPataclaun.

Eso no fue todo ya que Johanna siguió asegurando que si se retira es también por Renzo Schuller ya que no lo soporta y confía en el poder del productor para traer a Gian Piero y hacerle la vida de cuadritos.

"Yo lo conozco (A Peter Fajardo). Yo no sé qué es lo que va a pasar. Tú no lo conoces. Yo me voy a ir, y una de las razones por la que me voy es porque estás tú. Gian Piero eso sería extraordinario. Es muy simpático, muy simpático", acotó la conductora de EEG.

Las risas no faltaron en el set pues ya todos conocen el humor de Johanna y la confianza que tiene con Renzo, a pesar de haber sido como 'perro y gato' el tiempo que compartieron en la conducción, el conductor ha recalcado que va a extrañar a la 'Chata'.

Hasta el momento no se sabe si la petición de Johanna solo fue como broma del momento o si en realidad los directivos del canal están considerando traer nuevamente a Gian Piero Díaz ya que durante años se ha ganado el cariño del público.

Gian Piero Díaz rompe su silencio

La salida definitiva de Johanna San Miguel está próxima a darse. Por ello, se han escuchado mucho nombres sobre su posible reemplazo. Gian Piero Díaz fue uno de los más sonados como compañero de Renzo Schuller en "Esto Es Guerra", la expectativa fue por su experiencia como dupla en el recordado "Combate". Díaz salió ha pronunciarse al respecto.

En sus redes sociales, Gian Piero Díaz aclaró la situación sobre ocupar el lugar de San Miguel. Él negó que dejará su actual programa "Tu Mejor Compra" de otro canal para unirse a "Esto Es Guerra" de América Televisión.

"¡De vacaciones! (rascándome con efecto) quiero que sepan que espero jubilarme en Willax jajaja. ¡Nos vemos pronto! De paso les cuento que se vienen novedades. Muy pronto les contaré", escribió en su cuenta de Instagram.

Los rumores comenzaron debido a la ausencia de Gian Piero Díaz en su programa"'Tu Mejor Compra". Esta ausencia llevó a muchos a especular que había renunciado para unirse a América Televisión. Además, el creador de contenido Ric La Torre mencionó en su programa de YouTube "Ouke" que Gian Piero podría regresar a la televisión junto a Renzo Schuller, su antiguo compañero en 'Combate'.

"Me dijeron que Gian Piero Díaz ya no aparece en Willax. Está Elena Romero en su programa de las compras. De repente regresa Gian Piero Díaz con Renzo Schuller como en 'Combate'", comentó La Torre.

Al parecer Gian Piero Díaz no ha hecho caso al pedido de Johanna San Miguel de tomar su puesto tras su salida, no se sabe si su decisión es definitiva de no volver a la conducción al lado de su amigo inseparable o tal vez se tome el tiempo de analizar su decisión final.