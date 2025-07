Patricio Parodi se hace el desentendido tras el beso de Piero Arenas y Pamela López: "Ya lo conocen"

Patricio Parodi, amigo íntimo de Piero Arenas, rompió su silencio sobre el presunto beso que se habrían dado Piero y Pamela López hace unos meses en una discoteca. El ex de Luciana Fuster no quiso poner las manos al fuego por nadie y aseguró que no estaba enterado, pero tampoco le sorprende que se haya filtrado esa información.

Patricio Parodi no pone las manos al fuego por Piero Arenas

El programa América Espectáculos abordó al popular 'Pato' para preguntarle sobre el escándalo que se ha desatado entre Piero y Pamela López. Sin embargo, dijo que también se había enterado hoy y que no tiene más detalles sobre lo sucedido, ya que ha dejado de frecuentar a su amigo en las últimas semanas.

"También me enteré justo hoy, que he tenido un día full y no sé en qué momento. De repente, porque no he estado saliendo últimamente con él, no sé si es de ahora o será antiguo, pero cada uno sabe lo que hace con su vida. No sé si será verdad o mentira", indicó.

Asimismo, dejó entrever que no estaba sorprendido por los comentarios, ya que tendría cosas más fuertes de su amigo para exponer. "Ya lo conocen, no me sorprende, peores cosas sé yo" , dijo entre risas y con sarcasmo.

Recordemos que el supuesto beso entre Piero Arenas y Pamela López se habría dado hace varios meses en una discoteca de Lince, cuando Christian Cueva estaba intentando reconquistar a la madre de sus hijos. Producto de ese beso, el futbolista habría ingresado a la discoteca sumamente molesto para golpear a Pamela, según contó ella hace varios meses.

El beso de Pamela y Piero

En el programa 'Ponte en la cola', se presentó Macarena Gastaldo para revelar más secretos guardados sobre las personas de la farándula. Es así como cuenta que la polémica pelea donde Pamela López afirma que Christian Cueva la agredió sacándola de la discoteca, estaba su mejor amiga viendo todo lo sucedido y le contó. La amiga de la argentina revela que la aún esposa del pelotero ingresa al box de ellos y se terminó besando al jovencito Piero Arenas.

"Me dijo mi amiga que se besaron cuando ellos estaban casados y Cueva le estaba reconquistando todavía. Entonces, Christian se enteró, halló a la discoteca de Lince y se agarraron como dice a 'coñazos'", contó. Ante esto, Rondón comenta: "Este es el famoso incidente donde dice que Cueva llegó a una discoteca a buscar, pero con Piero Arenas por favor, es un niño".

Es así que, el supuesto beso entre Piero Arenas y Pamela López sigue generando polémica y reacciones en el mundo del espectáculo. Mientras tanto, Patricio Parodi prefiere mantenerse al margen, aunque deja entrever que conoce secretos aún más comprometedores sobre su amigo, alimentando las especulaciones.