Dilbert Aguilar niega que se separó de su esposa Jhazmín Gutarra: "Estamos bien como pareja"

¡Lo aclara todo! Después de que Jhazmín Gutarra dijera en un en vivo que ya no está con Dilbert Aguilar, el cantante de cumbia salió a dar su versión. En una entrevista con "América Hoy", el popular artista aclaró que no hay ruptura y que su relación de pareja sigue firme. ¿Qué dijo exactamente? Aquí te contamos todo.

Luego de que Jhazmín Gutarra, pareja y madre de la hija de Dilbert Aguilar, dijera en un live que estaban separados pero mantenían buena relación como padres, el cantante rompió su silencio. En entrevista con "América Hoy", el popular cumbiambero aseguró que siguen juntos y todo está bien en su relación.

Ante esta pregunta, Dilbert fue muy claro y respondió sin rodeos. El cantante dejó claro que no está separado de su esposa.

El intérprete de cumbia también explicó cómo mantiene la tranquilidad cuando surgen estos comentarios o momentos complicados:

Además, defendió su decisión de no dar declaraciones a la ligera, ya que no quiere que malinterpreten sus palabras.

"Sobre todo, reina, que yo tengo una vida artística limpia, sana, blanca, entonces es por eso que no me gusta, a veces dicen que soy malcriado, que no le doy entrevista a alguien y no quiero hablar del tema. Es por eso, porque no (quiero que) tergiversen las cosas y no hagan más larga la información que a veces la cuentan mal", expresó.