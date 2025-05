Jackson Mora sobre posibilidad de que Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo regresen tras viaje: "Es tema de ellos"

El exboxeador Jackson Mora habló fuerte y claro sobre el reciente viaje de su aún esposa, Tilsa Lozano, y su expareja, Miguel Hidalgo, conocido como 'Miguelón'. Ambos fueron vistos paseando con sus hijos por las calles de Miami, lo que generó muchas especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, Jackson tomó todo con calma y dejó un mensaje contundente.

Jackson Mora sobre posible reconciliación de Tilsa y Miguelón

En entrevista con "Magaly TV: La Firme", Jackson Mora fue consultado por el viaje familiar de Tilsa y Miguel Hidalgo, y su respuesta sorprendió por la tranquilidad con la que lo asumió.

"El tema que conozcan Disney con su papá y su mamá no lo veo nada de malo. En su momento no se ha dado. En su momento debía haber ido yo también, cuando estaba en una relación con Tilsa. Ahora no hay nada, nos estamos divorciando y no lo veo nada de malo", declaró.

Con esto, dejó claro que ya no tiene vínculo sentimental con Tilsa y que respeta lo que ella decida hacer, sobre todo si es por el bienestar de sus hijos.

El también empresario fue consultado sobre si le molestaría que Tilsa Lozano y Miguel Hidalgo retomen su relación. Su respuesta fue tajante y sin resentimientos:

"(Si retoman su relación) Es tema de ellos, no tengo nada que ver ahí. Ya tenemos cinco meses separados. No creo. Yo he salido por la puerta grande, no por la ventana y le deseo lo mejor", expresó.

Aclara que no se cruzó con ellos

Aunque algunos medios aseguraban que Jackson y Tilsa habrían coincidido en Miami, él desmintió todo. Explicó que estuvo en esa ciudad solo por un día por temas de trabajo y no se encontró con ellos.

"Por temas de trabajo, estuve por Las Vegas para ver el contrato de mi promotora, después viajé a México porque voy a hacer un evento ahí y luego viajé a Miami para tuve una reunión con la gente de Univisión... No me he cruzado para nada. Sabía que tenía un viaje con los bebés, ni un tipo de contacto con los bebés. Yo solo he estado una noche", contó.

Un nuevo comienzo para todos. Jackson se mostró enfocado en sus proyectos y en dejar atrás su etapa con Tilsa Lozano. Asegura que ahora su prioridad son sus metas personales y profesionales, y no le interesa lo que pase en la vida amorosa de su exesposa.

Jackson Mora dejó en claro que su capítulo con Tilsa ya está cerrado. Lejos de los escándalos y las polémicas, el exboxeador demuestra madurez y desea lo mejor para su aún esposa y su familia. Dijo firmemente que salió por la puerta grande, dejando atrás cualquier rumor de incomodidad.