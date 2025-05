Luciana Fuster regresa al Perú y se emociona al revelar su verdadero motivo: "Me da ganas de llorar"

Luciana Fuster sorprendió a sus seguidores al regresar al Perú y revelar el emotivo motivo detrás de su visita. Tras pasar una temporada en Miami, la modelo reapareció en exclusiva y no solo habló de sus compromisos laborales, sino también del profundo vínculo que la une a su madre, generando un momento muy emotivo.

En un emotivo segmento de "Mande quien Mande", Luciana Fuster explicó que su agenda profesional la trae de vuelta a Lima tras una larga estadía en Miami. Confirmó compromisos importantes, como su participación en el concierto de Emilia por razones de trabajo, y adelantó que permanecerá en la capital varios días para cumplir con nuevas colaboraciones.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando le preguntaron a la modelo por su madre. Visiblemente conmovida, Luciana destacó la fuerza de su vínculo maternal y reconoció lo sensible que resulta para ella hablar de "mamá":

"(Estás aquí por tu mamita) Claro que sí, mi mamá, ¿por qué me dicen de mi mamá que me da ganas de llorar? Es que la palabra mamá para mí ustedes saben que es súper sensible... El respeto y la admiración que tiene la mamá en la vida de uno es único.", expresó la modelo peruana.

Hace unas semanas Luciana Fuster remeció las redes sociales pero esta vez no por su éxito en los certámenes de belleza, sino por un video en sus redes sociales que ha desatado rumores de un posible embarazo con su novio, Juan Morelli.

Esta simple frase fue suficiente para que sus seguidores comenzaran a especular sobre un posible embarazo. Las redes sociales no tardaron en reaccionar y muchos de sus seguidores dejaron mensajes insinuando que la modelo podría estar esperando un bebé.

"Bebé en camino", "Baby Lu en camino" y hasta emoticones de biberones y mujeres embarazadas fueron parte de los comentarios en su publicación. Ante esto Luciana respondió: "No puede ser que ayer, por escribir 'tenía antojo de hotdog' y no 'me provocó hotdog' ya especularon que estoy embarazada... No amigos, no lo estoy".