Patricio Parodi vivió momento de terror en "Esto es Guerra": "Casi no la cuento"

Patricio Parodi, conocido chico reality, ha dejado a todos sus seguidores preocupados tras compartir un impactante mensaje en sus redes sociales. Después de anunciar el fin de su relación con Luciana Fuster, Patricio volvió a ser noticia al contar un momento aterrador que vivió en "Esto es Guerra" (EEG).

Hace poco, Patricio Parodi fue noticia por los rumores de su separación con Luciana Fuster hasta finalmente confirmarla a través de comunicados. Ahora, el chico reality impactó en redes al revelar que estuvo a punto de sufrir un accidente en una de las competencias de altura del programa.

"Casi no la cuento, felizmente me volví a agarrar, no saben cómo estaba mi corazón", escribió Patricio en su historia de Instagram. En el video, se puede ver el momento en que casi se cae al vacío, provocando un gran susto no solo a él, sino también a todos los que lo veían.