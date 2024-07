Jesús Barco lanza comunicado tras rumores: ¿Estuvo en la fiesta de Cueva y Carrillo?

El futbolista Jesús Barco, pareja de Melissa Klug, rompió su silencio tras los rumores que lo vinculan a una fiesta con Christian Cueva y André Carrillo. En el programa "Amor y Fuego", conducido por Rodrigo González, se sugirió que Barco asistió a esta celebración, generando una ola de especulaciones.

Jesús Barco utilizó sus redes sociales para emitir un comunicado negando rotundamente su participación en la fiesta.

"Con mucha sorpresa y desagrado he visto que mi nombre se ha señalado como posible participante de una salida nocturna hasta altas horas de la madrugada" , escribió en su cuenta de Instagram.

El futbolista explicó que durante el fin de semana estuvo en casa, recuperándose de una lesión.

"Quiero aclarar de manera tajante que las noches del último fin de semana pasado las he pasado en casa junto a mi familia descansando tras entrenar y asistir al amistoso que jugó mi equipo, el mismo que no pude disputar por estar en etapa de recuperación luego de una lesión que me aquejó semanas atrás", afirmó.