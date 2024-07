Paula Arias habla sobre beso de su ex Eduardo Rabanal con jovencita: "Falta de respeto"

Paula Arias finalmente decidió no guardar silencio sobre las recientes imágenes de su expareja, Eduardo Rabanal, donde fue visto besándose con una jovencita quién sería su nueva saliente tras finalizar su relación con la popular salsera.

La artista al parecer ya cerró ese capítulo en su vida sin embargo dejó en claro que las imágenes de alguna u otra manera no fueron de su agrado que continúa con su vida y proyectos personales.

Fuerte y claro

Paula Arias finalmente decidió brindar una corta entrevista para el programa de 'América hoy' sobre las imágenes de su expareja Eduardo Rabanal dónde al parecer ya habría iniciado una nueva etapa sentimental con una misteriosa mujer con quién fue visto en chapes.

La líder de la popular orquesta de salsa 'Son Tentación' no se mostró esquiva el tema y prefirió aclarar la situación ya que también se ha dicho que ha grabado diversos tiktoks como indirecta para la actual presunta pareja del jugador.

La cantante reveló que por poco y asiste al evento que fue Eduardo ya que su gran amiga Kate Candela la había invitado sin embargo no pudo por un viaje que tuvo que realizar.

"No pude estar presente porque estaba en provincia. Si hubiese estado, hubiera sido diferente porque sería como la primera impresión. Como mujer, como persona que recién hace meses acaba de terminar la relación, sí como que chocaría. Menos mal que estaba en provincia", dijo Arias.

Con esas declaraciones Paula confirma que de alguna u otra forma si se sintió dolida con las imágenes, sin embargo, agradece no haber estado presente ya que tal vez hubiera sido tomado como una falta de respeto al asistir a un evento de su mejor amiga.

Pese a ello la salsera aseguró que si Eduardo quiere asistir a todos los eventos donde probablemente se encuentre ella ya no se hará problemas ya que el jugador es parte de su pasado.

"Ya no sé si tomarlo como falta de respeto, porque no tenemos nada en lo absoluto. En estos momentos no me ata ni negocios ni absolutamente nada. Si él desea ir a un salsodromo o a algún lugar en donde nosotros nos movemos y presentarse con quién se quiera presentar, ya es cosa de cada quien", agregó .

Finalmente, Paula afirmó que los tik Toks que graba en sus redes sociales no se encuentran dirigidos para ninguna persona ya que ella siempre acostumbra hacer este tipo de contenido sin ningún mensaje detrás.

"Que justo pase o le tomen más atención ene este momento, ya es cosa de ustedes (la prensa). Ese es un caso que ya está en el pasado y puede hacer de su vida lo que se le dé la gana. No tiene que ver nada conmigo", concluyó.

Hasta el momento la salsera se ha mostrado bastante tranquila respecto a su vida personal ya que en el ámbito laboral nunca le faltan oportunidades de seguir brillando junto a su orquesta de salsa que hasta el día de hoy hace bailar a sus miles de fanáticos.

Eduardo Rabanal es captado besando apasionadamente a misteriosa mujer

Eduardo Rabanal, exnovio de Paula Arias, fue visto en la Discoteca Cocos de Lince besando a otra mujer tras haber terminado su relación con la salsera. Esto sugiere que habría superado rápidamente a la líder de Son Tentación. Por tal motivo, causó asombro la confianza que tiene Rabanal con la misteriosa mujer con quien estaba acompañado.





Las cámaras de 'América Hoy' asistieron al evento de Kate Candela, amiga cercana de Paula Arias, y captaron a Eduardo Rabanal en la discoteca acompañado de varias personas. Lo más destacado fue que grabaron el momento exacto en el que Rabanal besaba a una mujer. Cabe mencionar que Paula Arias y Rabanal terminaron su relación en marzo de 2024.

Ante esto, la reportera del programa conducido por Ethel Pozo, le preguntó acerca de Paula Arias. "¿Nuevamente enamorado Eduardo, con nueva pareja?", a lo que el 'ex' de la salsera indicó únicamente que se encontraba bien. Asimismo, no contenta con su respuesta, la reportera de 'América Hoy', le preguntó acerca de la líder de Son Tentación. "¿Ya fue Paula, ya?". Rabanal, incómodo por la pregunta, le dijo "Déjame compartir, estoy bien", señalando que no quiere saber nada de su ex relación.