Paula Arias incómoda con Sergio George tras declaraciones sobre Daniela Darcourt: "Me causó bastante molestia"

Paula Arias respondió después de las controvertidas declaraciones de Sergio George, quien insinuó que las visualizaciones de los videos de Daniela Darcourt en YouTube podrían haber sido adquiridas. Recordemos que el productor musical brindó estas polémicas declaraciones en el podcast de Yahaira Plasencia.

Ante ello, la cantante Paula Arias no vio con buenos ojos lo dicho por Sergio George y expresó su disconformidad. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paula Arias cuadra a Sergio George

La salsera Paula Arias no fue ajena a las polémicas declaraciones de Sergio George, quien dejó entrever que Daniela Darcourt habría comprado sus visualizaciones en YouTube. Ante ello, la cantante expresó su incomodidad frente a lo mencionado por el productor musical en el podcast de Yahaira Plasencia.

Ante las cámaras de 'Todo se filtra', la líder de Son Tentación brindó su descargo al respecto. "No puede ser que un representante, un productor de su trayectoria. No puede tratar de dividir con sus respuestas a compañeras musicales y ex 'Tentaciones'. Eso sí me causó bastante molestia", manifestó.

En ese sentido, Paula Arias considera que Sergio George no tuvo intención de dejar mal a una de las representantes más talentosas del Perú como lo es Daniela Darcourt. Recordemos que la salsera Darcourt está en una buena etapa en su carrera musical, pues sus presentaciones fuera del país están siendo todo un éxito.

No le dará más oportunidades a Eduardo Rabanal

La cantante Paula Arias también habló su expareja Eduardo Rabanal, pues se sinceró y aseguró que no le daría una nueva oportunidad. Incluso, bromeó al respecto mencionando que ya sería la 'décima' oportunidad que le da al futbolista.

"(¿Le darías otra oportunidad?) Jajajaja, qué estás hablando... La segunda oportunidad, ya sería la décima jajaja (¿Le deseas lo mejor?) Hay personas que me han hecho tanto daño, ellos se borran solos, el karma ya se encargará", manifestó la salsera negándose a darle una nueva oportunidad al pelotero.

Cabe resaltar que en marzo de este año, la líder de Son Tentación había terminado su relación con el futbolista y no habría sido en buenos términos. Incluso, Eduardo Rabanal sorprendió con un mensaje en sus redes sociales sobre este hecho. "Estoy en proceso de reconstrucción estoy cerrando etapas que se convirtieron en elecciones de mi vida tomé la decisión de alejarme de ciertas personas que no me hacían bien y ahora todo es distinto", sostuvo el futbolista Eduardo Rabanal en sus redes sociales.