¡Polémico! Julián Zucchi expone a Yiddá Eslava tras revelar que habría sido forzado a grabar video de su ruptura

El actor argentino Julián Zucchi sorprendió al público al afirmar que fue forzado por Yiddá Eslava a grabar el video que anunció su separación, el cual se volvió viral en redes sociales. En una reciente entrevista, Zucchi compartió detalles sobre la tensa situación que vivió con su expareja.

Durante su participación en el programa 'América hoy', Zucchi confesó que la grabación del video no fue una decisión consensuada, sino una imposición. Aseguró que nunca estuvo de acuerdo con la decisión de separarse y que fue presionado para realizar el clip que sorprendió a sus seguidores. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La situación entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi se encuentra en un punto delicado tras su separación, que se produjo después de once años de relación y la crianza de dos hijos. A pesar de haber mantenido una convivencia armoniosa en pro del bienestar de sus pequeños, un reciente altercado en la vía pública ha puesto de manifiesto las tensiones que persisten entre ellos.

Según informes de seguidores de la cuenta Instarándula, un incidente entre los exesposos Julián Zucchi y Yiddá Eslava tuvo lugar en las calles de Magdalena. En las grabaciones que han circulado, se puede ver a Zucchi saliendo de su automóvil y enfrentándose a Eslava en una discusión acalorada.

Testigos del evento indican que la actriz intentó evitar que el argentino se llevara a uno de sus hijos, desafiándolo con la frase: "Denúnciame". A pesar de la tensión, Zucchi intentó mantener la calma y no elevar la voz durante el intercambio.

Julián Zucchi rompió el silencio respecto a la controversia que vivió junto a Yiddá Eslava, un incidente que culminó en un forcejeo en la vía pública y llevó a ambos a una comisaría. El actor argentino expuso su perspectiva sobre lo sucedido, afirmando que se encuentra lidiando con situaciones de "extorsión" que afectan su derecho a mantener contacto con sus hijos.

"Tenía retenidos a mis hijos arriba y no los dejaba bajar. Los retiró antes de su terapia; eso fue el viernes. Yo tuve que decirle: no se puede hacer otra cosa con una mujer como Yiddá, que, si no le dices a todo que sí, se arman estas cosas", expresó el argentino ante las cámaras de 'América hoy'.