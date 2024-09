Primo de Jefferson Farfán, 'Cri Cri', niega acusaciones de agresión sexual: "Es como mi hija" (VIDEO)

En medio de una tormenta mediática, Cristian Antonio Martínez Guadalupe, conocido como 'Cri Cri' y primo del famoso futbolista Jefferson Farfán, enfrenta serias acusaciones de agresión sexual a una joven de 19 años. Sin embargo, 'Cri Cri' ha salido a defenderse firmemente, negando todas las acusaciones.

'Cri Cri' explicó ante la policía por qué no es el responsable del supuesto abuso. Estas declaraciones fueron mostradas en el programa "Amor y Fuego".

Añadió que la noche de los hechos, se fue a dormir a las 3:45, 4 de la mañana, mientras la presunta agresión ocurrió alrededor de las 4.

"Me comienzo a beber unos vasos de rones y todo eso con unos shots de tequila pero yo tenía en mente que tenía, al día siguiente, en la tarde del día sábado, que tenía que estar con mis hijos, porque sí tengo un domicilio... Me dirijo al cuarto a eso de la hora, 3:45, 10 para las 4 de la mañana, con Uriel y un primo más que se llama Johanson... Supuestamente la agraviada ha sido ultrajada a las 4 " , relató.

Detalles de la noche de los hechos. Cristian explicó que se dirigió a su cuarto con otros dos familiares y que no tuvo ningún contacto con la joven.

"Yo sé que soy inocente, porque yo no he tocado a esa niña, es como mi hija... y a su papá puede preguntarle, si tiene conexión o contacto con el papá" , aseguró.

"Yo estaba en casa, cuando yo entré al cuarto me quedé en casa y a las 7... si ha sido ultrajada a las 4 de la mañana... 7 de la mañana me comienzan a tocar la puerta con fuerza. Pasaron tres horas supuestamente de la violentación que hubo, para despertarme, yo sin saber qué pasaba... yo todavía decía entre broma, 'déjenme dormir que tengo que hacer cosas'" , declaró. Afirmó que la joven lo abrazó llorando en la comisaría y pidió que se realizaran todas las pruebas necesarias.

El programa "Amor y Fuego" (AyF) difundió imágenes inéditas de la llegada de la Policía Nacional del Perú a la casa de Jefferson Farfán tras la denuncia.

La esposa de 'Cri Cri', Fabiola, salió a defender a su esposo: "Todo es mentira, todos estamos muy mal, hay muchas cosas raras, no puedo opinar nada más, este es un tema legal que van a ver los abogados. No entendemos pero ya verán cómo se soluciona esto. Obvio que todo es mentira, él no es culpable, todo ya se sabrá", declaró a El Popular, mostrando el apoyo incondicional de la familia.