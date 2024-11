Priscila Mateo estaría disfrutando de su soltería y responde sobre Julián Zucchi: "El amor solo va a llegar"

Priscila Mateo habría dejado claro que está disfrutando de su soltería. La actriz y periodista, quien fue vista en el reciente concierto de Ferxxo en Lima, sorprendió a sus seguidores al mostrarse radiante y "activada" en el show. Con tragos en mano, le presentaron a un chico, pero fue en la pista de baile donde realmente se soltó, demostrando que no está pensando en una relación en este momento.

Cuando las cámaras de "Amor y Fuego", se acercaron a Priscila Mateo en el concierto de Ferxxo para saber más sobre su vida sentimental y Julián Zucchi, Priscila fue clara.

Al ser consultada sobre su vínculo con Julián Zucchi, particularmente sobre su cuenta de citas en Japón, Priscila dejó claro que no quería entrar en detalles.

"Es que yo no tengo que hablar nada del tema. Él ya explicó (¿Lo has hablado con él?). Él lo ha explicado, ya hace tiempo, desde su show y todo", señaló. Aunque hizo un gesto de disgusto al ser preguntada sobre si le incomodaba la situación, aseguró: "No voy a hablar más del tema", dejando claro que prefiere no profundizar sobre su relación con el ex de Yiddá Eslava.