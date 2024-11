Julián Zucchi asegura que nunca fue infiel a Yiddá ni a Priscila Mateo: "Jamás le puse los cuernos a nadie"

El actor argentino Julián Zucchi rompió su silencio en una reciente entrevista con "Amor y Fuego", donde abordó las acusaciones de infidelidad hechas por su expareja Yiddá Eslava. Durante la conversación, Zucchi desmintió categóricamente dichas afirmaciones, asegurando que nunca le faltó al respeto a su relación. Además, negó serle infiel a la periodista Priscila Mateo.

La referencia a la "reportera" es sobre Priscila Mateo, con quien se filtraron imágenes de un beso. Sin embargo, al ser consultado sobre si todavía mantiene alguna relación con ella, Zucchi no fue tan claro.

Zucchi explicó que conoció a Mateo en febrero, cuando ya había terminado oficialmente su relación con Yiddá en octubre del año pasado.

Sin embargo, la situación se complicó cuando el ampay con Mateo se difundió, y la atención mediática se centró en Zucchi.

Otro tema que se tocó durante la entrevista fue su participación en la obra de teatro El Divorcio, donde comparte escenario con Melissa Paredes. Zucchi, quien interpretó escenas con Melissa.

Aunque, de manera divertida, también añadió que el esposo de Melissa, Anthony Aranda, les había pedido que se besaran más.

En medio de preguntas sobre su vida personal, Zucchi se mantuvo firme en su decisión de no seguir hablando de su vida privada.

"Hhace dos meses yo llegué a un acuerdo de que yo ya no voy a decir nada, si estoy o no. Lo que ustedes vean, lo que capten, si me ven en una discoteca, bailando o no, si me ven con alguien... es una decisión. No quiero decir ni sí, ni no, para que justamente no se preste a nada, a ningún titular. Hay ciertos aspectos de mi vida que yo espero nunca más tener que hablar", dijo Zucchi, reafirmando su postura de mantener su vida personal lejos de los medios.