Psicóloga cree que entre Cueva y Pamela Franco no existiría amor: "Acá hay un hombre invasivo"

La psicoterapeuta Lizbeth Cueva estuvo en el programa de 'América Hoy' para hablar sobre la oficialización de Christian Cueva con Pamela Franco el pasado 1 de noviembre en un concierto. La especialista expresó desde un principio que no se trataría de amor, ni pasión, sino de posesión de parte del futbolista. Incluso, comentó que la relación sentimental de la parejita duraría solo unos meses.

Durante el programa 'América Hoy', la especialista Lizbeth Cueva expresó su opinión acerca de la relación de Christian Cueva y Pamela Franco. Incluso, comentó que la actitud del futbolista en el escenario e intentar besarla, habría revelado un acto de posesión hacía la cantante de cumbia, más no de amor.

"Veía las imágenes y hay un hombre básicamente invasivo con una actitud territorial. No hay amor, hay posesión que es diferente. El amor no es posesión, no es atadura, es libertad y ahí no hay amor. Ese momento era su trabajo, ella no se estaba divirtiendo, él se estaba divirtiendo. Esta actitud de ser invasivo, de ser territorial, de ser posesivo porque no importa nada con tal de poseer y tener lo que yo quiero", expresó.