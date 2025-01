¡Qué fuerte! Amy Gutiérrez habría sido grabada cariñosa con exnovio de su exbailarina

Amy Gutiérrez ha acaparado la atención en las redes sociales luego de que su exbailarina, Claudia López, habría sugerido que la cantante estaría involucrada sentimentalmente con su exnovio. Las especulaciones aumentaron cuando empezaron a circular imágenes donde se ve a Amy junto a José Carlos García, antigua pareja de López, en actitudes cercanas.

Claudia López, quien trabajó con Amy Gutiérrez durante un largo tiempo, aprovechó sus redes sociales para acusar a una cantante con la que trabajó de "traición".

"Engañaste a tu novio con su mejor amigo... ¡Con su mejor amigo! Y la novia del amigo era tu amiga. Te encanta tener lo que no es tuyo". Además, López denunció que fue despedida de la orquesta: "Mientras te metías con mi novio, me botaste de la orquesta con el pretexto de haber bailado con una artista a la que claramente no le llegas ni a los talones".