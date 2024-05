¡Qué fuerte! Mamá Charo reveló terrible accidente con Jefferson Farfán que casi acaba con su vida

Charo Guadalupe, madre de Jefferson Farfán, fue invitada al podcast 'Enfocados' para un episodio especial por el Día de la Madre. Durante la entrevista, recordó los sacrificios que hizo cuando era joven para brindarle una mejor vida al deportista, y también revivió el momento en el que ambos estuvieron cerca de perder la vida al caer en un silo.

La madre de Jefferson compartió cómo lo apoyó desde temprana edad en su carrera futbolística, hasta su ingreso a Alianza Lima. Antes de este importante cambio en sus vidas, vivieron juntos en Villa María del Triunfo, donde experimentaron el fatídico incidente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mamá Charo recuerda fuerte accidente

América Hoy presentó partes destacadas de la entrevista de Jefferson Farfán en compañía de su madre, Charo Guadalupe, y Roberto Guizasola. Durante la entrevista, la madre del exfutbolista rememoró el momento en el que estuvieron al borde de la muerte junto a su hijo recién nacido.

La historia de la madre de la Foquita Farfán sorprendió a muchos internautas, ya que pocos conocían que por poco pierde la vida en un fuerte accidente. "Hubo apagón y salí con mi hijo, tenía un primo cruzando la pampa y decidí ir para allá. Salí con Jefferson, tenía nueve meses. Esta todo oscuro y tu sabes que en la oscuridad se te cierran los ojos. Iba caminando con mi hijo cargado y en eso, piso así y caigo en un hueco. en un silo. Yo caí y lo agarré en mis brazos, después de caer yo aventé a mi hijo", comenzó señalando.

Posterior a ello señaló que pudo salir del pozo y comenzó a buscar en la oscuridad a su pequeño hijo, pisando lentamente en la oscuridad: "Hasta que le pisé el pie, lo agarré y comencé a llorar. Entonces dije, yo me puedo morir, pero mi hijo no, está comenzando a vivir", reveló finalmente.

Jefferson Farfán sobre su infancia en Villa El Salvador

En otro momento, le consultaron a Jefferson Farfán sobre el año en que llegó a este distrito de Lima, a lo que el exfutbolista del equipo blanquiazul compartió algunos momentos de su vida allí. Con un mensaje firme, destacó el significado y la importancia de todo lo que ha logrado.

"Desde chiquito. Llegamos al terral, no había nada, pura tierra, esteras. Ahora hay gente, hay pista, antes no había nada. El mercado estaba como a 10 cuadras cerca de la chanchería. Si queríamos repetir (comida) no había, había lo justo y necesario. Por eso valoramos tanto lo que hemos conseguido", fueron sus declaraciones.

Es importante destacar que Jefferson Farfán es uno de los exfutbolistas peruanos que comparte más contenido en sus redes sociales. En algunas ocasiones, publica mensajes reflexivos y motivadores, mientras que en otras comparte vídeos sobre sus llamativos atuendos.