Ale Fuller y Renato Rossini Jr. muy cariñosos en concierto: "La estamos pasando bien y somos felices"

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. fueron el centro de atención en el concierto de Danna Paola este último sábado, donde las cámaras los captaron disfrutando del evento en una actitud bastante cariñosa. Este gesto ha disparado rumores sobre una posible relación entre ambos, a pesar de que ellos insisten en disfrutar del momento sin etiquetas.

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. muy cariñosos en concierto

Este fin de semana, el concierto de Danna Paola en el Multiespacio Costa 21 de San Miguel fue el escenario perfecto para algo más que música: Ale Fuller y Renato Rossini Jr. fueron captados en actitud muy cariñosa, alimentando los rumores de un posible romance. El público y los paparazzi no pudieron ignorar los tiernos abrazos y la química evidente entre la actriz y el modelo.

Según las imágenes difundidas por el programa "Amor y Fuego", la pareja disfrutó del espectáculo musical mientras compartían abrazos y se mostraban atentos el uno al otro durante las actuaciones de la famosa cantante mexicana. Este evento viene después de que Ale Fuller fuera vista besándose con Renato meses atrás, tras su ruptura con su anterior pareja.

Tras el concierto, Ale Fuller se expresó sobre la relación, sin confirmar nada oficialmente, pero dando pistas de que algo especial está sucediendo entre ellos. "Lo más normal del mundo es que nos vayan a ver juntos", declaró la influencer, lo que ha dejado a muchos pensando que su amistad podría estar evolucionando hacia algo más.

Renato Rossini también compartió su punto de vista sobre su tiempo con Ale, destacando el disfrute del presente. "Estamos disfrutando mucho el presente... estamos muy felices. O sea, hay mil etiquetas, pero ahorita les puedo decir que la estamos pasando bien y somos muy felices", comentó el modelo.

Rumores y negaciones

El rumor sobre su relación amorosa ha estado circulando en los medios desde hace un tiempo, pero ambos han mantenido una postura cautelosa sobre definir públicamente lo que están viviendo. Sin embargo, sus apariciones públicas y la evidente cercanía hacen difícil negar que hay algo más que una simple amistad.

Ale Fuller recientemente enfatizó que, aunque está concentrada en su carrera, sigue abierta a la posibilidad del amor. "No estoy enamorada, estoy tranquila, enfocada en mis proyectos. No le voy a cerrar las puertas al amor, porque soy una persona que se mueve por amor, amor a lo que hace, el amor propio. Mi motivación más grande nace del amor, por mi carrera, por el amor propio, así que no le podría cerrar las puertas al amor y tampoco al amor de pareja", reveló a la prensa local.

Mientras tanto, los seguidores de ambos siguen especulando en redes sociales y esperan más confirmaciones sobre esta potencial pareja. Por ahora, Ale Fuller y Renato Rossini Jr. prefieren mantener los detalles de su relación bajo reserva, eligiendo vivir el momento y disfrutar de su compañía mutua en eventos públicos y privados.