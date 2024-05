¡Emocionada! Paula Manzanal es sorprendida con tremendo regalo por el Día de la Madre

La modelo Paula Manzanal compartió un conmovedor video un día antes del Día de la Madre, revelando que está embarazada nuevamente. Tras el anuncio, recibió muestras de afecto de sus amigos, familiares y seguidores, y tomó un momento en las redes sociales para expresar su gratitud por los mensajes recibidos.

En ese sentido, la popular influencer fue sorprendida con estos regalos en esta fecha especial y se mostró emocionada porque se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Paula Manzanal emocionada en el Día de la Madre

Paula Manzanal, quien se prepara para convertirse en madre por segunda vez, apreció el amor y la atención en el Día de la Madre. Compartió en su cuenta de Instagram los obsequios y gestos de cariño recibidos en esta ocasión especial, tanto para ella como para otras mujeres que han vivido la experiencia de la maternidad.

Paula Manzanal sorprendida con regalos

El sábado 11 de mayo, Paula Manzanal, quien vive en Dubái, anunció su segundo embarazo, lo que causó gran interés en los medios. Al día siguiente, compartió que había recibido un precioso ramo de rosas blancas por el Día de la Madre, agradeciendo también los mensajes de felicitación por su embarazo.

A pesar que aún no luce una gran barriga por su segundo embarazo, la modelo no dudó en mostrar su gratitud hacia sus miles de seguidores en redes sociales.

Espera su segundo hijo

La modelo Paula Manzanal tomó por sorpresa a sus numerosos seguidores al anunciar que está esperando a su segundo hijo. La noticia fue comunicada mediante un conmovedor video compartido en sus redes sociales, en el que se puede ver a su hijo mayor, Valentino. La identidad del padre del próximo bebé ha suscitado especulaciones entre los usuarios, quienes están ansiosos por obtener más información sobre esta nueva etapa en la vida de la modelo.

Aunque hay mucha expectativa sobre quién es el padre, la ex participante de reality ha optado por mantener en secreto la apariencia y el nombre de su pareja, prefiriendo no hacer pública su relación como en ocasiones anteriores. No obstante, durante una entrevista con Magaly Medina, ella decidió compartir algunos detalles sobre su actual pareja, como su edad, ocupación y nacionalidad.

"No Magaly, tú sabes que a mí me gusta el colágeno, nunca me he metido con alguien de 86, el máximo tope que he tenido es 35″, comentó Paula Manzanal con un poco de humor ante la pregunta de la 'Urraca'.