Mónica Cabrejos defiende a Ely Yutronic luego de que Magaly expusiera su pasado: "Ahora la admiro más"

En un reciente gesto de solidaridad en el mundo del espectáculo, Mónica Cabrejos expresó su apoyo a Ely Yutronic tras un reportaje de Magaly Medina que abordó el pasado de la periodista como modelo y anfitriona. Cabrejos, recordando su propio camino desde sus días como modelo y vedette, se identificó con Yutronic y defendió su derecho a ser juzgada por su talento y no por su pasado.

Mónica Cabrejos se identifica con el pasado de Ely Yutronic

Mónica Cabrejos, conocida por su trayectoria en la televisión peruana, ha salido en defensa de Ely Yutronic, conductora de noticias de ATV, luego de que un reportaje de Magaly Medina revelara detalles sobre su pasado. La historia se centró en los inicios de Yutronic en la industria del entretenimiento, un tema que ha generado diversas reacciones en el medio.

Mónica Cabrejos, al referirse al caso de Yutronic, destacó la importancia de valorar los esfuerzos personales y profesionales más allá de los antecedentes de una persona. "A nadie le tiene que incomodar sus inicios, todo lo contrario, uno tiene que estar orgulloso de quién es porque nadie debe juzgar la historia de otro", expresó Cabrejos en una reciente entrevista.

Cabrejos resaltó que el pasado de cada uno forma parte de un camino de crecimiento y no debería usarse para desacreditar a la persona. "A mí siempre me gustó el trabajo de Ely, ahora la admiro más porque no solo le ha costado, su esfuerzo y educación tener el lugar que tiene ahora, sino le ha costado también, imagino, derribar muchos mitos respecto a la credibilidad de una periodista mujer", expresó.

El reportaje de "Magaly TV La Firme" detalló cómo Yutronic, antes de convertirse en una figura destacada en el periodismo, tuvo una carrera como modelo y participó en reality shows en Chile. Esto provocó un debate sobre la relevancia de exponer estos detalles de su vida privada, especialmente cuando Yutronic ha trabajado arduamente para establecerse como una respetada periodista.

Mónica defiende reportaje de Magaly

Cabrejos, al comentar sobre la cobertura del tema por parte de Magaly Medina, sugirió que el objetivo no era incomodar a Yutronic. "No creo que Magaly lo haga para hacerla sentir incómoda, sino para mostrar el lado humano, algo que no se sabía de ella porque uno la ve como periodista muy seria", señaló Cabrejos. Este punto de vista ofrece una perspectiva más amable sobre la intención detrás del reportaje, enfocándose en humanizar a la periodista más que en criticarla.

El enfoque de Cabrejos sobre el tratamiento de las mujeres en los medios también tocó temas más amplios de cómo la sociedad ve a las mujeres que han tenido carreras en el entretenimiento antes de pasar a roles más tradicionales o serios. Resaltó la necesidad de superar prejuicios y valorar los logros individuales, más allá de los caminos que hayan tomado para llegar a su posición actual.

Finalmente, Mónica Cabrejos declaró en defensa a Yutronic: "Ojalá esto pase más en nuestro país con chicas, porque eso derriba más mitos del machismo". Con ello, invita a una consideración más profunda sobre la equidad y el respeto en el tratamiento mediático y público de las historias personales.