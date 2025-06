¡Quiere la corona! La Uchulú confiesa que participaría en el Miss Perú 2026: "Me tengo fe"

¡Atención, Perú! La Uchulú volvió a sorprender con sus declaraciones y esta vez dejó abierta la posibilidad de participar en el Miss Perú 2026. Así como lo lees. Durante una entrevista en el programa "La Noche Habla", la querida tiktoker soltó más de una revelación y hasta bromeó con la idea de meterse a la competencia más famosa de belleza del país.

La Uchulú no deja de sorprender a su público. Esta vez, la popular tiktoker y figura de la televisión peruana confesó que sí se animaría a participar en el Miss Perú 2026. ¿Lo haría en serio? Pues según lo que dijo en "La Noche Habla", sí se tiene fe para ir por la corona.

Durante su entrevista con Ric La Torre, la artista soltó varias frases que hicieron reír a todos, pero también dejó en claro que no le teme al reto.

Ric La Torre fue directo con la pregunta: "¿Tú has pensado postular al Miss Perú?". A lo que La Uchulú respondió sin filtros: "No, la verdad no me animo todavía, pero yo lo haría solamente para fregar al público", dijo con su toque de humor.