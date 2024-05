Rosángela Espinoza abandonó 'EEG' y manda fuerte mensaje: "No seré partícipe del circo"

Rosángela Espinoza protagonizó un tenso momento en el último programa de "Esto es Guerra" al abandonar el set dejando a los conductores atónitos.

La modelo al parecer se cansó de la injusticia en el programa de competencia y es que según la popular 'Chica Selfie' querían crear un circo con su eliminación. Rous usó sus redes sociales para despotricar en contra del programa reality y dejó entrever que no volvería a ser parte de "Esto es Guerra' guerra luego del impase.

No aguanta pulgas

Rosángela Espinoza ha despertado la polémica el día de ayer en el último programa de 'Esto es Guerra' y es que luego de cambiar de formato y convertirlo a uno en donde cada competidor tendría que asegurar su permanencia en competencia con el objetivo de ganar un premio económico, la modelo desistió de seguir en competencia.

Y haz que todo se originó a raíz de que sus compañeros aseveraron que la influencer no había participado de diversos desafíos en el programa por lo que era justo una eliminación junto a Pancho Rodríguez y Patricio Parodi.

Sin embargo, Rosángela aseveró que no es su culpa que la producción no la haya puesto a competir y recalcó que todo se debe a una falta de organización de los coordinadores detrás de pantalla.

"Yo tengo dignidad no voy a ir a ese circo para que me eliminen ellos obviamente ya se pusieron de acuerdo me parece injusto y que el público saque sus conclusiones", dijo molesta la modelo.

Seguidamente la chica reality tomó sus cosas personales del set y afirmó que la eliminen de manera inmediata ya que según ella era evidente que Pancho y Patricio ya habían coordinado para eliminarla.

Ante esta fuerte acusación Pancho le invitó al set nuevamente para que aproveche la oportunidad de convencerlo para no eliminarla petición que Rosángela rechazó sin dudarlo.

"Tú eres el más hipócrita ahí yo no voy a pertenecer a este circo gracias y yo no sé de verdad que tú haces acá si tú también fuiste eliminado igual que Raúl yo no sé bueno tal vez ese premio ya tiene el ganador", agregó la influencer.

A pesar de que le advirtieron sobre su permanencia en el programa la modelo insistió en su eliminación y que incluso le haría un gran favor al retirarla de la competencia.

¿Qué dijo en sus redes?

Después de toda esta polémica vivida en el programa la modelo no dudó en usar sus redes sociales para expresar su disgusto y asegurar que es probable que no vuelva al programa por su bienestar mental.

"No voy a hacer partícipe del circo. Falsos todos", escribió la modelo bastante enojada por lo sucedido en el programa.

Asimismo, recalcó que está mejorando de manera personal en el manejo de sus emociones y prefiere evitar situaciones que puedan perjudicarla de alguna manera y hacerla retroceder en todo lo que viene logrando con su propio esfuerzo.

Mensaje de Rosángela en sus redes

"Estoy mejorando mi inteligencia emocional. Ya falta poco para decir 'adiós' a etapas que sí o sí se tienen que cerrar por salud mental", escribió la influencer convencida de que no será parte de la burla de sus compañeros.

No se sabe hasta el momento si la modelo se presentará hoy en el programa para ofrecer algún tipo de descargo o simplemente ya no volverá y se mantendrá enfocada en sus proyectos personales.