Rosángela Espinoza acusa de celosa a Onelia Molina: "Hace rato te hubiera quitado a Mario Irivarren"

Un fuerte enfrentamiento se vivió en "Esto es Guerra" cuando Rosángela Espinoza acusó a Onelia Molina de tener celos por su cercanía con Mario Irivarren, desatando una pelea que dejó a todos sorprendidos. La "Chica Selfie" no se guardó nada y le lanzó fuertes palabras a Onelia, quien también respondió con todo.

Rosángela Espinza y Onelia Molina pelean por Mario Irivarren

Todo comenzó cuando, tras perder una ronda de competencia, Rosángela tuvo que abandonar el juego. Mario Irivarren celebró su salida, y Onelia no dudó en unirse a la burla, señalando que Rosángela solo brillaba por hacer reality. Esto provocó la furia de la combatiente, quien de inmediato respondió, asegurando que Onelia estaba celosa por la amistad que tiene con Mario.

"Tú tienes algún problema conmigo, Onelia. Ven acá. Porque te pones celosa si Mario se me acerca o hablo con él. Eso es tu problema y tu inseguridad. Hace tiempo me estás mirando feito, así que contrólate. Porque igual yo con Mario, me voy a hablar, me voy a acercar, le voy a sonreír. Así que por favor mejora tu autoestima", disparó Rosángela, sin ninguna duda.

Onelia no se queda callada. Ante las fuertes acusaciones, Onelia Molina no tardó en responder con firmeza. "Mi autoestima está por acá (alta). Ya te respondí, no voy a hacer reality contigo", contestó, dejando claro que no piensa entrar en más dramas por esta situación.

Además, negó rotundamente estar celosa y se mostró segura de sí misma. Pero Rosángela insistió, asegurando que si realmente quisiera quitarle a Mario, ya lo habría hecho.

"Porque eres celosa no te das cuenta. Yo no te voy a quitar a Don Ramón (Mario), hijita. Sino hace rato lo hubiera hecho", afirmó Rosángela.

Onelia, fiel a su estilo, respondió con una frase que dejó claro su punto de vista: "Yo soy segura, yo no peleo por hombres. No sé si tú, pero yo no".

Mario defiende a Onelia. En medio de este tenso enfrentamiento, Mario Irivarren decidió intervenir para defender a su pareja. Aseguró que Onelia es "la persona menos celosa del mundo" y que confía plenamente en ella. Sin embargo, las palabras de Mario no lograron calmar el ambiente, y la tensión en el set continuó, mientras Rosángela seguía firme en su postura de que nunca ha tenido intenciones de romper su relación.

Rosángela y Onelia se pronuncian tras enfrentamiento

Luego del enfrentamiento, Rosángela Espinoza fue abordada por las cámaras de "Más Espectáculos" y no se queda callada. La chica reality lanzó fuertes comentarios contra Onelia y su relación con Mario.

"No me gusta cuando me hacen cargamontón, dos contra uno y como son pareja. Yo le dejé pasar varias a Onelia, pero hay cosas que yo ya no voy a permitir", declaró Rosángela, dejando en claro que no piensa quedarse callada ante los ataques.

La "Chica Selfie" también afirmó que Onelia se puso a la defensiva porque sabe que lo que dice es cierto. "Yo me doy cuenta de todo... se puso a la defensiva conmigo porque sabe que lo que yo estoy diciendo es verdad", agregó Rosángela, dando a entender que hay algo más detrás de la reacción de Onelia.

Onelia, quien se ha mantenido firme en su postura, no dejó pasar los comentarios de Rosángela. Fue muy clara al decir que Rosángela está buscando crear polémica para figurar en el reality. Y dejó claro que no tiene ninguna amistad con ella.

"Entonces quiere hacer reality y es su única manera de figurar, ¿no? Es Rosángela, sí, sí, ya. Todos sabemos cómo es Rosángela, entonces lo tomo de quien viene... Habla desde el lado del desconocimiento y cero amistad que tengo con ella", aseguró la guerrera, desmintiendo cualquier tipo de cercanía entre ambas.

La pelea entre Rosángela y Onelia ha generado mucha expectativa entre los fans de "Esto es Guerra", quienes estarán atentos a ver si las cosas se calman o si seguirán las tensiones entre estas dos guerreras. ¡Lo cierto es que en este reality, los conflictos están a la orden del día!