Roxana Molina le pone la cruz a Samantha Batallanos: "Ella tomó una mala decisión"

La influencer Roxana Molina aseveró que su ex compañera de shows Samanta batallanos tomó una mala decisión en su vida personal y esto le trajo severas consecuencias en su trabajo.

Molina se encuentra bastante emocionada con la nueva temporada de "Cachudas, pero conchudas ya que hace algunos días se anunció que Andrea San Martín sería la tercera integrante.

No se hace roche

La creadora de contenido Roxana Molina fue cuestionada sobre la salida de eso es compañera Samantha Batallanos quién fue expuesta viéndose nuevamente con su expareja Jonathan Maicelo.

La youtuber severo que esto no le sorprendió ya que previamente tuvo una conversación con Samantha y no descartó el hecho de considerar una reconciliación con el deportista.

Asimismo, Molina fue cuestionada si se ha sentido la pegada de la ausencia de Samantha Batallanos en el grupo a lo que la influencer descartó esta posibilidad ya que recalcó que se encuentran en su mejor momento.

"Se hizo un buen trío, hubo buenos momentos, anécdotas y todo pero si tú no tomas buenas decisiones, chau", dijo Roxana.

Además, confesó que no le sorprendieron ver las imágenes de Samantha encontrándose con Jonathan ya que en algún momento la modelo confesó que si el boxeador le volvía a escribir era probable que nuevamente se reencontraran.

"Si le escribía iba a volverlo a ver entonces le dije 'oye si en algún momento te escribe lo ves?' y respondió que sí, es donde Leysi le dijo que iba a perjudicar su carrera", agrego la influencer.

Por otro lado, Roxana confesó que se sorprendió que Samantha haya tenido alguna diferencia con Leysi ya que considera que en su momento la modelo aconsejó a Batallanos con su tormentosa relación con el boxeador.

"Lo que sí me sorprendió fue que se peleara con Leysi eso sí no me lo esperaba porque las amigas están en los peores momentos eso me sorprendió pero cada uno es libre de tomar sus decisiones", aseveró.

Actualmente, Roxana Molina se encuentra feliz con el show "Cachudas, pero conchudas" con el reclutamiento de Andrea San Martín cerrando el trío de estas guapas mujeres que llevarán lo mejor de su carisma al público.

Roxana Molina dedicó un bello mensaje a su hijo en redes sociales

La influencer Roxana Molina forma parte del programa de El Súper Show de Radio Karibeña. Cada mañana, hace reír con sus ocurrencias junto a Miguel Moreno y Marco Antonio Ibarra. Con el tiempo, se ha ganado el cariño de los oyentes, que la escuchan todas las mañanas con la mejor música.

Por medio de sus redes sociales, la joven decidió compartir un mensaje para su hijo que cumplía 10 años. Además, compartió una serie de fotografías de ambos juntos: "Ya son 10 años y solo puedo decir lo orgullosa que estoy de ti y de lo lejos que hemos llegado. Te amamos y estamos orgullosos del hombrecito en el que te estás convirtiendo. Lo diré siempre, gracias por salvar a mamá".

En ocasiones anteriores, la locutora radial ha comentado en más de una ocasión que su hijo, le ha salvado su vida. Por muchas razones y circunstancias de la vida, Roxana Molina ha tenido que sacar en adelante a su hijo y a su familia. Por ello, en la actualidad se siente muy agradecida porque su hijo es su motor y motivo.