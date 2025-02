'Rulito' Pinasco rompe en llanto tras la sorpresa de sus hijos Chiara y Bruno Pinasco en su gran noche

Luis Ángel Pinasco, más conocido como 'Rulito' Pinasco, vivió una noche llena de emociones durante la presentación de su libro "Memorias de un tremendo cañonazo", donde comparte anécdotas de sus más de 60 años de carrera en la televisión y el espectáculo.

Sin embargo, lo que más conmovió al querido actor y conductor fue la sorpresa que le prepararon sus hijos, Chiara y Bruno Pinasco, quienes lo presentaron con un emotivo discurso que lo dejó sin palabras.

'Rulito' Pinasco confesó para "América Espectáculos" que escribir su libro no fue nada fácil, ya que muchas de las personas con las que compartió su trayectoria ya no están. A pesar de las dificultades, sus hijos lo animaron a terminarlo.

"Aquí se ha juntado el mundo entero, creo yo, para estar conmigo en la presentación de este libro. Han pasado años, porque si no fuera por mis hijos, esto no hubiera salido. Cada rato me decían: '¿Y el libro? ¿Y el libro?... Cada vez que quería escribir algo miraba a la izquierda y a la derecha y decía: ¿A quién le pregunto? Porque todos ya se habían ido, estaban en la paz del Señor'" , reveló entre risas.

También recordó que en cada capítulo del libro se enfrentó a la nostalgia de no poder consultar con sus colegas y amigos de toda la vida. A pesar de los momentos difíciles, asegura que está feliz de haber dejado este legado, pues todo lo que hizo le gustó; es decir, el fútbol, el café teatro y la la televisión.

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando sus hijos, Chiara y Bruno Pinasco, asumieron el papel de presentadores. Ambos, acostumbrados a entrevistar a grandes estrellas internacionales, vivieron la emoción de presentar a su propio padre.

Rulito Pinasco se emociona en presentación de su libro por presencia de sus hijos.

Al escucharlos, el actor 'Rulito' Pinasco no pudo contener las lágrimas y agradeció con el corazón en la mano.

"Realmente me siento muy conmovido por las palabras. Yo que he entrevistado a tanta gente, nunca me había pasado esto. La verdad que no tengo palabras, porque no me salen preguntas ni sé qué puedo decir. Simplemente, muchas gracias a todos ustedes", expresó.