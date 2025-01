¡Saca nuevo verso! Mimy Succar responde tras ser acusada de normalizar la violencia

Mimy Succar es una de las artistas de salsa que ha nacido en los últimos años con mucha fuerza, gracias al apoyo de su hijo y productor musical Tony Succar. En las redes sociales, se volvieron viral tras cantar la canción de 'Si tu marido te pega', pero la acusaron de normalizar la violencia y decidió responder.

A través de las redes sociales, se volvió viral el trend de 'Si tu marido te pega' logrando sumar más de 60 millones de reproducciones en TikTok. Todo iría bien hasta que John Kelvin y Dalia Durán lo grabaron desatando una ola de críticas por bromear con la violencia, que ellos mismos fueron agresor y agredida.

Tras esto, la cantante Mimy Succar que interpreta este tema musical que se volvió viral fue acusada de normalizar la violencia entre pareja. Ante esto, junto a su hijo Tony Succar decidieron hacer un video afirmando que no apoyan la violencia a la mujer y que hicieron una nueva versión de la canción.

"Yo siempre he sido muy feminista, tienen que hacerse valer", expresó Mimy. Su esposo y padre de Tony Succar añade: "Aquí, yo soy un sacolargo, a las mujeres tú no las puedes tocar ni con el pétalo de una rosa, sino con un sartenazo, te vas a poner tranquilo".

Luego, la artista aprovechó de cantar una de las versiones que escribió un seguidor en los comentarios. Entonces se unió con Bartola para grabar este nuevo trend y donde terminaron recibiendo el apoyo del público.

"Si me vas a engañar, mejor piénsalo unas tres veces, si me vas a engañar mi amor, mejor piénsalo tres veces. Porque ninguna te va aguantar, los tres segunditos que ofreces", canta Mimy y luego aparece Bartola añadiendo: "La mujer que quiere a dos y con su marido tres, la mujer que quiere dos y con su marido tres. Honrada tal vez no es, pero asegura su vejez".